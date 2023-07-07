М’ятний подих літа: готуємо малосольні огірки з інтригуючим смаком

Ніхто б не подумав, що таке можливо

Холодні закуски ми є цілий рік, але влітку користуються особливою популярністю. Саме в літню спеку дуже хочеться чогось освіжаючого – тому саме час для огірків із м’ятою. Готові посперечатися, що такого ефекту ви точно не очікували!

Незвичайним рецептом малосольних огірків ділиться "Це Смак". Приготувати таку дивовижну закуску можна за дві години, і вас дуже вразить результат: завдяки м’яті звичайні огірки солоні отримають пікантний смак.

Як приготувати огірки з м'ятаою

Інгредієнти на 6 порцій:

огірки – 1 кг;

м’ята – 20 г;

кінза – 20 г;

оцет – 50 мл;

часник — 4 зуб.;

чорний перець мелений, базилік – на свій смак.

Спосіб приготування:

Огірки помийте і ненадовго замочіть у холодній воді — так вони краще очистяться від бруду, з них піде гіркота, а самі овочі насититься вологою. Відріжте кінчики та огірки розріжте на чверті, кожну навпіл. Повинні вийти досить великі шматочки. Дрібно наріжте зелень і часник. Огірки перекладіть у миску, змішайте із зеленню, сіллю, часником, перцем, оцтом, сушеним базиліком та іншими прянощами за бажанням. Залиште огірки у холодильнику на 2 години. Рекомендуємо рідко перемішувати закуску, щоб все добре промокло.

Подавайте ці незвичайні огірки до улюблених м’ясних страв та насолоджуйтесь. Смачного!