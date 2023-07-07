Вдвічі смачніший, ніж магазинний: як приготувати шоколад вдома

Немає нічого кращого за солодощі, приготовані власноруч

Ми розповідали, як пекти шоколадний пиріг. Тепер пропонуємо поекспериментувати і приготувати вдома шоколад для нього та десятків інших "шоколадних" рецептів.

SHUBA радить обрати для цього рецепту лише високоякісний какао-порошок з високим відсотком жирності. Молоко та масло краще взяти те, що містить найвищий відсоток жирності.

Інгредієнти:

Молоко 3,2% — 180 мл

Какао — 100 г

Масло вершкове 82% — 50 г

Цукор — 50 г

Спосіб приготування:

Вершкове масло наріжте невеликими шматочками. Влийте молоко в каструлю з товстим дном, покладіть шматочки масла. Поставте каструлю на помірний вогонь, доведіть до кипіння, але не кип’ятіть. Зніміть каструлю з вогню, перемішайте, доки все масло не розчиниться. Всипте в гаряче молоко цукор, перемішайте до повного розчинення. Всипте до каструлі какао-порошок. Перемішайте до однорідності. Якщо суміш занадто в’язка, долийте ще трохи гарячого молока та знову добре перемішайте. Якщо шоколад рідкий, поставте каструлю на вогонь та уваріть до загустіння, помішуючи вінчиком. Розлийте готову суміш у форми та охолодіть до кімнатної температури. Потім поставте шоколад у морозилку на 2-3 години.

Шоколад виходить дуже смачним. Також ми розповідали, як приготувати вдома бананове морозиво.