Вдвічі смачніший, ніж магазинний: як приготувати шоколад вдома
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Немає нічого кращого за солодощі, приготовані власноруч
Ми розповідали, як пекти шоколадний пиріг. Тепер пропонуємо поекспериментувати і приготувати вдома шоколад для нього та десятків інших "шоколадних" рецептів.
SHUBA радить обрати для цього рецепту лише високоякісний какао-порошок з високим відсотком жирності. Молоко та масло краще взяти те, що містить найвищий відсоток жирності.
Інгредієнти:
- Молоко 3,2% — 180 мл
- Какао — 100 г
- Масло вершкове 82% — 50 г
- Цукор — 50 г
Спосіб приготування:
- Вершкове масло наріжте невеликими шматочками. Влийте молоко в каструлю з товстим дном, покладіть шматочки масла.
- Поставте каструлю на помірний вогонь, доведіть до кипіння, але не кип’ятіть. Зніміть каструлю з вогню, перемішайте, доки все масло не розчиниться.
- Всипте в гаряче молоко цукор, перемішайте до повного розчинення. Всипте до каструлі какао-порошок. Перемішайте до однорідності.
- Якщо суміш занадто в’язка, долийте ще трохи гарячого молока та знову добре перемішайте. Якщо шоколад рідкий, поставте каструлю на вогонь та уваріть до загустіння, помішуючи вінчиком.
- Розлийте готову суміш у форми та охолодіть до кімнатної температури. Потім поставте шоколад у морозилку на 2-3 години.
Шоколад виходить дуже смачним. Також ми розповідали, як приготувати вдома бананове морозиво.