Ви могли не знати: як заморозити гарячий шоколад, щоб він став ідеальним десертом

Чудовий спосіб охолодитись у спеку

Ми розповідали, як готувати смачне бананове морозиво. Тепер ділимось рецептом замороженого гарячого шоколаду.

Звучить трохи дивно — бо як же щось може бути і замороженим, і гарячим одночасно. Але цей вершково-шоколадний напій є одним із простих літніх задоволень та хорошим способом перемогти спеку цього літа. У дні, коли вам дуже хочеться заморожених та прохолодних ласощів, цей простий рецепт, яким поділились на SHUBA, підійде просто ідеально.

Інгредієнти:

Лід, кубики — до смаку

Молоко шоколадне — 480 г

Гарячий шоколад — 125 г

Спосіб приготування:

Помістіть у блендер лід, шоколадне молоко та сухий порошковий гарячий шоколад. Перебийте на високій швидкості до повної однорідності, приблизно 1 хвилину. Розділіть заморожений гарячий шоколад на 4 склянки. За бажанням прикрасьте збитими вершками та шоколадною стружкою. Можна також кілька хвилин потримати склянки в морозильнику. Головне — не забудьте їх там.

Виходить щось середнє між прохолодним напоєм та морозивом. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачний та ніжний смородиновий чизкейк.