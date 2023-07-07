Ви могли не знати: як заморозити гарячий шоколад, щоб він став ідеальним десертом
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Чудовий спосіб охолодитись у спеку
Ми розповідали, як готувати смачне бананове морозиво. Тепер ділимось рецептом замороженого гарячого шоколаду.
Звучить трохи дивно — бо як же щось може бути і замороженим, і гарячим одночасно. Але цей вершково-шоколадний напій є одним із простих літніх задоволень та хорошим способом перемогти спеку цього літа. У дні, коли вам дуже хочеться заморожених та прохолодних ласощів, цей простий рецепт, яким поділились на SHUBA, підійде просто ідеально.
Інгредієнти:
- Лід, кубики — до смаку
- Молоко шоколадне — 480 г
- Гарячий шоколад — 125 г
Спосіб приготування:
- Помістіть у блендер лід, шоколадне молоко та сухий порошковий гарячий шоколад. Перебийте на високій швидкості до повної однорідності, приблизно 1 хвилину.
- Розділіть заморожений гарячий шоколад на 4 склянки. За бажанням прикрасьте збитими вершками та шоколадною стружкою.
- Можна також кілька хвилин потримати склянки в морозильнику. Головне — не забудьте їх там.
Виходить щось середнє між прохолодним напоєм та морозивом. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачний та ніжний смородиновий чизкейк.