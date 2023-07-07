Ідеальне поєднання: соковита картопля з салом в духовці
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Ідеальний варіант для ситної домашньої вечері
Ми розповідали, як спекти смачну картопляну запіканку — фантастичний гратен. Тепер пропонуємо звернути увагу на традиційніший рецепт приготування картоплі в духовці.
Бульба із салом у духовці — це свято смаку в одній щільній картопляній оболонці. До того ж рецепт, який поділились на ProstoWay, напрочуд простий. Для нього потрібно обрати картоплини приблизно однакового розміру
Інгредієнти:
- картопля
- сало
- сіль, перець, спеції — до смаку
Спосіб приготування:
- Обираємо картоплю приблизно одного розміру. Миємо, чистимо, ріжемо навпіл.
- Кожну картопляну половинку посипаємо сіллю і спеціями до свого смаку. Потім нарізаємо сало слайсами по 5 мм.
- Кладемо шматочки сала поверх кожного шматочка картоплі. Для надійності прикріплюємо сало до картоплі зубочисткою.
- Для соковитості картоплі потрібно з внутрішньої сторони зробити проколи виделкою. Так жир із сала швидше проникне в картоплю.
- Ставимо в духову шафу на 180 градусів до готовності. Час орієнтовний — адже залежить від того, яку картоплю ви обрали.
Найкраще в цій страві — те, що сало тане і просочує картоплю під час приготування. Це ідеальний гарнір до соковитих котлет.