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Ніколи не виливайте водичку з маслин: краще додайте її в маринад до цибулі — смак вийде фантастичним

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Цибулька стає ніжною, але залишається хрумкою
Цибулька стає ніжною, але залишається хрумкою. Фото tochka.net

Простий рецепт маринаду

Ми розповідали, як приготувати смачну мариновану цибулю. Для неї необхідно кілька інгредієнтів. Але можна скористатися і готовими варіантами.

Приміром, розсіл, в якому знаходяться маслини, може стати відмінною основою для маринаду. Його можна використовувати для маринування цибулі. За деякий час в розсолі цибуля стає ніжною, з неї виходить гіркота. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

  • 2 цибулини
  • розсіл

Спосіб приготування:

  1. Візьміть дві стандартні цибулі. Зніміть лушпиння та наріжте кільцями.
  2. Відправте цибулю в розсіл та поставте в холодильник. Час витримки — 1 тиждень.
  3. Через 7 днів у вас буде маринована цибуля зі смаком маслин. Можна процес пришвидшити. Для цього слід спочатку нарізану цибулю залити окропом, а коли він вистигне — відкинути на друшляк, і вже тоді заливати розсолом.

Таку закуску дуже смачно подавати до страв з м’яса та риби, наприклад, пікантного оселедця. До речі, у розсолу є й інші цікаві варіанти. Розсіл з-під маслин можна використовувати замість соєвого соусу.

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