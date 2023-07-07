Ніколи не виливайте водичку з маслин: краще додайте її в маринад до цибулі — смак вийде фантастичним
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Простий рецепт маринаду
Ми розповідали, як приготувати смачну мариновану цибулю. Для неї необхідно кілька інгредієнтів. Але можна скористатися і готовими варіантами.
Приміром, розсіл, в якому знаходяться маслини, може стати відмінною основою для маринаду. Його можна використовувати для маринування цибулі. За деякий час в розсолі цибуля стає ніжною, з неї виходить гіркота. Рецептом поділились на ProstoWay.
Інгредієнти:
- 2 цибулини
- розсіл
Спосіб приготування:
- Візьміть дві стандартні цибулі. Зніміть лушпиння та наріжте кільцями.
- Відправте цибулю в розсіл та поставте в холодильник. Час витримки — 1 тиждень.
- Через 7 днів у вас буде маринована цибуля зі смаком маслин. Можна процес пришвидшити. Для цього слід спочатку нарізану цибулю залити окропом, а коли він вистигне — відкинути на друшляк, і вже тоді заливати розсолом.
Таку закуску дуже смачно подавати до страв з м’яса та риби, наприклад, пікантного оселедця. До речі, у розсолу є й інші цікаві варіанти. Розсіл з-під маслин можна використовувати замість соєвого соусу.