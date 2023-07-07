Фантастика — низькокалорійне морозиво існує: як приготувати з двох інгредієнтів

Знадобиться два інгредієнти та френч-прес

Ми розповідали, як приготувати домашнє бананове морозиво. Тепер ділимось рецептом не менш смачних, але менш калорійних солодощів.

Це просте низькокалорійне морозиво з молока та цукрозамінника готується досить легко. Все, що вам знадобиться — френч прес та морозилка. Рецептом поділились на порталі SHUBA. Його можна й модернізувати рецепт: наприклад, додати трохи ванілі для ароматності, або покласти перебитий у блендері банан, щоб надати рецепту злегка тропічних ноток. До речі, з бананом жоден підсолоджувач можна буде не додавати. Ми пропонуємо використати стевію для приготування, та ви можете обрати будь-що інше на ваш смак.

Інгредієнти:

Молоко 3,2% — 600 мл

Стевія — до смаку

Спосіб приготування:

Підігрійте молоко в мікрохвильовій печі протягом 1 хвилини. Вилийте молоко у френчпрес, додайте цукрозамінник за смаком. Протягом 30 секунд часто піднімайте та опускайте кришку френчпреса до утворення піни. Розлийте морозиво по формочках, покладіть в морозилку на годину. Потім дістаньте та вставте палички для морозива. Знову поставте в морозилку мінімум на 4 години.

Морозиво виходить смачне та в міру солодке. Також ми розповідали, як спекти чудові чорничні мафіни.