Як капусту перетворити на ситні оладки: страву, яку із задоволенням зметуть навіть діти
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Починайте ранок смачно та корисно!
Сніданок це заряд енергії на цілий день, тому його пропускати небажано. Він має бути досить калорійним, ситним та смачним.
Навіть якщо у вас немає апетиту, дайте шанс оладкам з капусти за рецептом Shuba. Такий сніданок не лише ситний, а й корисний. Річ у тому, що капусту називають царицею городу — настільки багато в ній вітамінів. Є з ранку такі оладки — суцільне вітамінне задоволення!
Як приготувати оладки з капусти
Інгредієнти на 4 порції:
- капуста білокачанна — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- манна крупа — 20 г;
- олія соняшникова — 30 г;
- сметана — 210 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Капусту вимийте і дрібно наріжте. Складіть у миску, посоліть і відіжміть сік.
- Цибулю очистьте і наріжте маленькими шматочками.
- У капусту додайте цибулю, яйця, манну крупу. Посоліть, поперчіть та перемішайте.
- У масу з капусти можна додати натертий сир та дрібно порізану зелень.
- У розігріту сковороду налийте олію. За допомогою столової ложки набирайте з миски масу і викладайте в сковороду, формуючи оладки. Смажте кілька хвилин на середньому вогні з одного боку і стільки ж з іншого. Оладки повинні бути з хрусткою золотистою скоринкою.
Подавайте страву гарячою. І не забудьте про сметану або улюблений соус !