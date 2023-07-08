Як капусту перетворити на ситні оладки: страву, яку із задоволенням зметуть навіть діти

Починайте ранок смачно та корисно!

Сніданок це заряд енергії на цілий день, тому його пропускати небажано. Він має бути досить калорійним, ситним та смачним.

Навіть якщо у вас немає апетиту, дайте шанс оладкам з капусти за рецептом Shuba. Такий сніданок не лише ситний, а й корисний. Річ у тому, що капусту називають царицею городу — настільки багато в ній вітамінів. Є з ранку такі оладки — суцільне вітамінне задоволення!

Як приготувати оладки з капусти

Інгредієнти на 4 порції:

капуста білокачанна — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

манна крупа — 20 г;

олія соняшникова — 30 г;

сметана — 210 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Капусту вимийте і дрібно наріжте. Складіть у миску, посоліть і відіжміть сік. Цибулю очистьте і наріжте маленькими шматочками. У капусту додайте цибулю, яйця, манну крупу. Посоліть, поперчіть та перемішайте. У масу з капусти можна додати натертий сир та дрібно порізану зелень. У розігріту сковороду налийте олію. За допомогою столової ложки набирайте з миски масу і викладайте в сковороду, формуючи оладки. Смажте кілька хвилин на середньому вогні з одного боку і стільки ж з іншого. Оладки повинні бути з хрусткою золотистою скоринкою.

Подавайте страву гарячою. І не забудьте про сметану або улюблений соус !