Так люблять перекусити в Італії: п’ять хвилин – і гості їдять

П’ять хвилин — і страва готова

Італійські страви — це не тільки улюблена піца і незвичайна лазіння болоньєзе. Сьогодні ми розповімо про не менш популярну в Італії закуску.

Така страва з помідорів та сиру врятує, коли гості вже на порозі, а ви не готові до їхнього візиту. Ви здивуєте своїх гостей вже через п’ять хвилин смачною та незвичайною італійською закускою за рецептом Shuba. Тільки обов’язково використовуйте великі, не перестиглі помідори та малосолену бринзу, сулугуні, адигейський сир або сир моцарела.

Як приготувати закуску з помідорів та сиру

Інгредієнти на 4 порції:

помідори — 3 шт.;

бринза — 100 г;

базилік сушений, оливкова олія — до свого смаку.

Ви також можете використовувати приправу "Італійські трави".

Спосіб приготування:

Вимийте томати та наріжте товстими кружальцями. Наріжте бринзу за розміром помідорних кружків, скибочками, завтовшки 0.5 см. На великій страві викладіть або по колу, як на фото, або в один шар кружечка помідорів. Зверху на помідори викладіть по скибочці бринзи. Збризкайте закуску оливковою олією і присипте сушеним базиліком.

Подавайте закуску разом із домашнім хлібом. Ви обов’язково отримаєте неймовірну кількість компліментів.