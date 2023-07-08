Бабусин гуляш по-грузинські: м’ясо буде танути в роті

Вечеряємо по-грузинськи

Якщо м’ясний гуляш – одна з ваших улюблених страв, ви потрапили за адресою. Сьогодні ми дізнаємося, як цю страву готують у Грузії.

Яловичина і помідори — ось основа рецепта чашашулі від Shuba. Якщо у вас немає яловичини, ви можете замінити її телятиною або свининою. А ось інші інгредієнти залиште без змін — вони разом створюють по-справжньому ароматну та насичену страву.

Як приготувати чашки

Інгредієнти на 4 порції:

яловичина — 800 г;

томати — 600 г;

цибуля ріпчаста — 3 шт.;

перець червоний гострий – 1 шт.;

часник, зубчики — 4 шт.;

паста томатна — 2 ст. л.;

масло вершкове — 80 г;

сік томатний — 150 мл;

кінза, пучок — 1/2 шт.;

приправа "Хмелі-сунелі" — 1/2 ч. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

М’якуш яловичини помийте і наріжте шматками. У сковороді розігрійте вершкове масло, покладіть м’ясо та обсмажте, часто перемішуючи, до утворення рум’яної скоринки, близько 10-15 хвилин|мінути|. Цибулю очистьте, наріжте кубиками. Гострий перець очистьте від насіння та наріжте шматочками. Додайте до яловичини цибулю та перець. Помішуючи, обсмажуйте м’ясо та овочі на середньому вогні, поки цибуля не стане м’якою. Влийте в сковороду 2 склянки води та доведіть до кипіння. Готуйте на невеликому вогні під кришкою, поки м’ясо не стане м’яким (1 година). Потім додайте до м’яса томатну пасту. Ретельно перемішайте і готуйте ще 3-4 хвилини, щоб вона поєднувалася з м’ясом та овочами. Часник очистьте і дрібно наріжте. Покладіть часник у м’ясо, поперчіть і додайте 0,5 ч. л. хмелі-сунелі. Помідори обшпарити окропом і зніміть з них шкірку. Очищені помідори наріжте скибочками. Додайте помідори в сковороду і перемішайте. Налийте томатний сік, дайте закипіти, накрийте кришкою сковороду і зменште вогонь до мінімуму. Готуйте чашечки з томатом під кришкою 15 хвилин. Важливо, щоб шматки м’яса були м’якими та томатний соус став густішим. Дрібно наріжте кінзу і половину додайте в соус. Тушкуйте м’ясо ще 2-3 хвилини, потім зніміть з вогню.

Розкладіть чаші в тарілки та посипте кінзою. Подавайте страву з хачапурі по-аджарськи.