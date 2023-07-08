Не думай про склянку — готуй відразу глечик: домашній мохіто за 2 хвилини
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Спробувавши раз, ви готуватимете весь час!
На початку ХІХ століття у кубинських кафе з’явився особливий коктейль під назвою "Мохіто". Жителі Куби могли б хвалитися ним як своїм національним напоєм, але винайшли цей напій найлютіші вороги кубинців — американці. Під час сухого закону американські бармени США приїжджали саме сюди через відсутність на Кубі сухого закону. Яке ж було їхнє розчарування, коли вони дізналися: улюбленого бурбона на острові взагалі немає.
Розчарування тривало недовго. Американські бармени просто додали до звичних інгредієнтів ром та пропонували такий напій відвідувачам місцевих. Сьогодні приготувати домашнє мохіто може кожен – рецепт від "Це Смак" не потребує складних інгредієнтів та багато часу. Але не розраховуйте, що обійдетесь однією склянкою!
Як приготувати домашнє мохіто
Інгредієнти:
- ром – 40 мл;
- лайм — 1 шт.;
- м’ята – 7 шт.;
- газування — 150 мл;
- коричневий цукор – 3 ч. л.;
- лід – до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Промийте м’яту, обсушіть, потовчіть до появи яскраво вираженого аромату.
- Розріжте лайм навпіл. Половинку наріжте часточками, а другу відставте — її можна буде використовувати для прикраси.
- Пересипте м’яту і нарізаний лайм у високу склянку, додайте цукор і білий ром, перемішайте.
- Всипте лід і залийте все газованою водою. Прикрасьте м’ятою та лаймом та подавайте домашній безалкогольний мохіто.
Для дітей є особливий варіант – безалкогольний мохіто. Він ідеально вгамовує спрагу в літню спеку.