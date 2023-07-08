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Не думай про склянку — готуй відразу глечик: домашній мохіто за 2 хвилини

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Мохіто — чудове рішення і для літньої спеки, і для вечірки
Мохіто — чудове рішення і для літньої спеки, і для вечірки. Фото cesmak.info

Спробувавши раз, ви готуватимете весь час!

На початку ХІХ століття у кубинських кафе з’явився особливий коктейль під назвою "Мохіто". Жителі Куби могли б хвалитися ним як своїм національним напоєм, але винайшли цей напій найлютіші вороги кубинців — американці. Під час сухого закону американські бармени США приїжджали саме сюди через відсутність на Кубі сухого закону. Яке ж було їхнє розчарування, коли вони дізналися: улюбленого бурбона на острові взагалі немає.

Розчарування тривало недовго. Американські бармени просто додали до звичних інгредієнтів ром та пропонували такий напій відвідувачам місцевих. Сьогодні приготувати домашнє мохіто може кожен – рецепт від "Це Смак" не потребує складних інгредієнтів та багато часу. Але не розраховуйте, що обійдетесь однією склянкою!

Як приготувати домашнє мохіто

Інгредієнти:

  • ром – 40 мл;
  • лайм — 1 шт.;
  • м’ята – 7 шт.;
  • газування — 150 мл;
  • коричневий цукор – 3 ч. л.;
  • лід – до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Промийте м’яту, обсушіть, потовчіть до появи яскраво вираженого аромату.
  2. Розріжте лайм навпіл. Половинку наріжте часточками, а другу відставте — її можна буде використовувати для прикраси.
  3. Пересипте м’яту і нарізаний лайм у високу склянку, додайте цукор і білий ром, перемішайте.
  4. Всипте лід і залийте все газованою водою. Прикрасьте м’ятою та лаймом та подавайте домашній безалкогольний мохіто.

Для дітей є особливий варіант – безалкогольний мохіто. Він ідеально вгамовує спрагу в літню спеку.

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#Рецепт #Напій #Готуємо вдома