Не думай про склянку — готуй відразу глечик: домашній мохіто за 2 хвилини

Спробувавши раз, ви готуватимете весь час!

На початку ХІХ століття у кубинських кафе з’явився особливий коктейль під назвою "Мохіто". Жителі Куби могли б хвалитися ним як своїм національним напоєм, але винайшли цей напій найлютіші вороги кубинців — американці. Під час сухого закону американські бармени США приїжджали саме сюди через відсутність на Кубі сухого закону. Яке ж було їхнє розчарування, коли вони дізналися: улюбленого бурбона на острові взагалі немає.

Розчарування тривало недовго. Американські бармени просто додали до звичних інгредієнтів ром та пропонували такий напій відвідувачам місцевих. Сьогодні приготувати домашнє мохіто може кожен – рецепт від "Це Смак" не потребує складних інгредієнтів та багато часу. Але не розраховуйте, що обійдетесь однією склянкою!

Як приготувати домашнє мохіто

Інгредієнти:

ром – 40 мл;

лайм — 1 шт.;

м’ята – 7 шт.;

газування — 150 мл;

коричневий цукор – 3 ч. л.;

лід – до свого смаку.

Спосіб приготування:

Промийте м’яту, обсушіть, потовчіть до появи яскраво вираженого аромату. Розріжте лайм навпіл. Половинку наріжте часточками, а другу відставте — її можна буде використовувати для прикраси. Пересипте м’яту і нарізаний лайм у високу склянку, додайте цукор і білий ром, перемішайте. Всипте лід і залийте все газованою водою. Прикрасьте м’ятою та лаймом та подавайте домашній безалкогольний мохіто.

Для дітей є особливий варіант – безалкогольний мохіто. Він ідеально вгамовує спрагу в літню спеку.