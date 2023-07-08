Коли вечеря потрібна швидко: виручить диво-рецепт
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На підготовку підуть лічені хвилини
Ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з черствого хліба. Цей спосіб передбачає замочування і вимагає певної кількості часу. На противагу, ділимось рецептом запіканки, яка готується дуже швидко. Вже за лічені хвилини ви поставите її в духовку.
Рецептом поділились на SHUBA. Найшвидший варіант — якщо маєте в холодильнику вже готове куряче філе.
Інгредієнти:
- Відварене куряче філе — 800 г
- Томати — 3 шт.
- Цибуля порей — 2 шт.
- Масло вершкове — 50 г
- Борошно пшеничне — 50 г
- Сметана — 150 г
- Прованські трави — 10 г
- Зелень — 20 г
- Сіль, перець — до смаку
- Панірувальні сухарі — 20 г
- Пармезан — 40 г
Спосіб приготування:
- Відварене і охололе куряче філе наріжте невеликими шматочками. Зелень помийте і подрібніть.
- Цибулю-порей помийте, розріжте уздовж навпіл і наріжте тонкими півкільцями. Розтопіть на сковороді масло й обсмажте цибулю протягом 5 хвилин.
- Посипте цибулю борошном, перемішайте, додайте сметану, прованські трави й зелень. Посоліть, поперчіть, перемішайте і зніміть з вогню.
- У сметанний соус покладіть шматочки курятини, перемішайте і викладіть масу у форму для запікання. Помідори наріжте тонкими кружальцями і розкладіть їх на поверхні запіканки, посоліть і поперчіть.
- Змішайте панірувальні сухарі і тертий пармезан, посипте цією сумішшю помідори. Помістіть форму в духовку, розігріту до 180°C, і запікайте 35-40 хвилин до золотистого кольору.
Ця запіканка подається гарячою. Також ми розповідали про те, як позбавити гіркоти баклажани.