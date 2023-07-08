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Коли вечеря потрібна швидко: виручить диво-рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дуже практичний рецепт страви
Дуже практичний рецепт страви. Фото shuba.life

На підготовку підуть лічені хвилини

Ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з черствого хліба. Цей спосіб передбачає замочування і вимагає певної кількості часу. На противагу, ділимось рецептом запіканки, яка готується дуже швидко. Вже за лічені хвилини ви поставите її в духовку.

Рецептом поділились на SHUBA. Найшвидший варіант — якщо маєте в холодильнику вже готове куряче філе.

Інгредієнти:

  • Відварене куряче філе — 800 г
  • Томати — 3 шт.
  • Цибуля порей — 2 шт.
  • Масло вершкове — 50 г
  • Борошно пшеничне — 50 г
  • Сметана — 150 г
  • Прованські трави — 10 г
  • Зелень — 20 г
  • Сіль, перець — до смаку
  • Панірувальні сухарі — 20 г
  • Пармезан — 40 г

Спосіб приготування:

  1. Відварене і охололе куряче філе наріжте невеликими шматочками. Зелень помийте і подрібніть.
  2. Цибулю-порей помийте, розріжте уздовж навпіл і наріжте тонкими півкільцями. Розтопіть на сковороді масло й обсмажте цибулю протягом 5 хвилин.
  3. Посипте цибулю борошном, перемішайте, додайте сметану, прованські трави й зелень. Посоліть, поперчіть, перемішайте і зніміть з вогню.
  4. У сметанний соус покладіть шматочки курятини, перемішайте і викладіть масу у форму для запікання. Помідори наріжте тонкими кружальцями і розкладіть їх на поверхні запіканки, посоліть і поперчіть.
  5. Змішайте панірувальні сухарі і тертий пармезан, посипте цією сумішшю помідори. Помістіть форму в духовку, розігріту до 180°C, і запікайте 35-40 хвилин до золотистого кольору.

Ця запіканка подається гарячою. Також ми розповідали про те, як позбавити гіркоти баклажани.

Теги:
#Рецепт #Вечеря #Курятина #Запіканка