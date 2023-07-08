Бутерброди з цією намазкою зникнуть за секунду: рецепт неймовірного бюджетного паштету

Особливого смаку додають гриби

Раніше ми розповідали, як готувати смачну угорську намазку. Тепер пропонуємо приготувати класичний паштет з печінки, але з особливим інгредієнтом, який додасть страві особливого смаку.

Цей паштет готується надзвичайно просто. Найкраще — готувати одразу подвійну, а то й потрійну порцію.

Інгредієнти:

Куряча печінка – 400 г

Вершкове масло – 150 г

Морква – 1-2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Шампіньйони – 5 шт.

Сіль, перець – до смаку

Мускатний горіх – 1 дрібка

Вершкове масло для смаження

Спосіб приготування:

Чистимо і дрібно нарізаємо овочі. Обсмажуємо їх на вершковому маслі до м’якості на помірному вогні. Печінку промиваємо, зрізаємо плівки. Викладаємо в сковороду до овочів. На середньому вогні обсмажуємо, помішуючи, до готовності. Дайте повністю остигнути. В цей час обсмажуємо дрібно нарізані шампіньйони. Додаємо їх до печінки. Кладемо розм’якшене масло. Блендером подрібнюємо до однорідної маси. До смаку солимо, перчимо, додаємо мускатний горіх.

Цей паштет можна їсти одразу, але набагато смачніше буде, якщо він остигне. Також ми розповідали, як приготувати смачні котлетки з печінки.