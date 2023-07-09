Три інгредієнти і ні грама борошна: хитрий рецепт солодкого та пишного омлету

Повітряна та пишна страва приготувати легко

Одним із найкращих сніданків вважається пишний омлет. Ситний та смачний, з таким сніданком ви забудете голод до самого обіду.

"Це Смак" пропонує приготувати солодкий омлет лише з трьох інгредієнтів. Насичений молочний смак пирога підкорить насамперед найменших і неодмінно викличе усмішку у дорослих. Крім того, такий яєчний пиріг не містить ні грама борошна, та й готується у духовці – саме тому ви можете не переживати надлишок калорій. Не відмовте собі в задоволенні скуштувати таку пишну та смачну випічку і готуйте корисну, пишну страву разом із дітьми.

Як приготувати солодкий омлет

Інгредієнти на 5 порцій:

яйце – 10 шт.;

цукор – 220 г;

молоко – 1,5 л;

вершкове масло – 50 г.

Спосіб приготування:

Злегка збийте яйця до однорідності. Додайте цукор і продовжуйте збивати, поки цукор повністю не розчиниться. Поступово влийте молоко, постійно помішуючи. Глибоку форму діаметром 24 см змастіть вершковим маслом і вилийте суміш. Випікайте яєчний пиріг за температури 200 градусів протягом 50 хвилин.

Якщо звичайний омлет вам здається нудним, додайте туди кілька інгредієнтів і ваш сніданок стане різноманітнішим. Смачного!