Три інгредієнти і ні грама борошна: хитрий рецепт солодкого та пишного омлету
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Повітряна та пишна страва приготувати легко
Одним із найкращих сніданків вважається пишний омлет. Ситний та смачний, з таким сніданком ви забудете голод до самого обіду.
"Це Смак" пропонує приготувати солодкий омлет лише з трьох інгредієнтів. Насичений молочний смак пирога підкорить насамперед найменших і неодмінно викличе усмішку у дорослих. Крім того, такий яєчний пиріг не містить ні грама борошна, та й готується у духовці – саме тому ви можете не переживати надлишок калорій. Не відмовте собі в задоволенні скуштувати таку пишну та смачну випічку і готуйте корисну, пишну страву разом із дітьми.
Як приготувати солодкий омлет
Інгредієнти на 5 порцій:
- яйце – 10 шт.;
- цукор – 220 г;
- молоко – 1,5 л;
- вершкове масло – 50 г.
Спосіб приготування:
- Злегка збийте яйця до однорідності. Додайте цукор і продовжуйте збивати, поки цукор повністю не розчиниться.
- Поступово влийте молоко, постійно помішуючи.
- Глибоку форму діаметром 24 см змастіть вершковим маслом і вилийте суміш.
- Випікайте яєчний пиріг за температури 200 градусів протягом 50 хвилин.
Якщо звичайний омлет вам здається нудним, додайте туди кілька інгредієнтів і ваш сніданок стане різноманітнішим. Смачного!