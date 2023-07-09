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Три інгредієнти і ні грама борошна: хитрий рецепт солодкого та пишного омлету

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Не тільки смачний та ситний, а й малокалорійний омлет
Не тільки смачний та ситний, а й малокалорійний омлет. Фото Depositphotos

Повітряна та пишна страва приготувати легко

Одним із найкращих сніданків вважається пишний омлет. Ситний та смачний, з таким сніданком ви забудете голод до самого обіду.

"Це Смак" пропонує приготувати солодкий омлет лише з трьох інгредієнтів. Насичений молочний смак пирога підкорить насамперед найменших і неодмінно викличе усмішку у дорослих. Крім того, такий яєчний пиріг не містить ні грама борошна, та й готується у духовці – саме тому ви можете не переживати надлишок калорій. Не відмовте собі в задоволенні скуштувати таку пишну та смачну випічку і готуйте корисну, пишну страву разом із дітьми.

Як приготувати солодкий омлет

Інгредієнти на 5 порцій:

  • яйце – 10 шт.;
  • цукор – 220 г;
  • молоко – 1,5 л;
  • вершкове масло – 50 г.

Спосіб приготування:

  1. Злегка збийте яйця до однорідності. Додайте цукор і продовжуйте збивати, поки цукор повністю не розчиниться.
  2. Поступово влийте молоко, постійно помішуючи.
  3. Глибоку форму діаметром 24 см змастіть вершковим маслом і вилийте суміш.
  4. Випікайте яєчний пиріг за температури 200 градусів протягом 50 хвилин.

Якщо звичайний омлет вам здається нудним, додайте туди кілька інгредієнтів і ваш сніданок стане різноманітнішим. Смачного!

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