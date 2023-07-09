Змусить забути про ковбасу: рецепт запеченої свинячої грудинки для найзайнятіших
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Простий рецепт чудової страви
Свиняча грудинка – це чудова альтернатива ковбасі на бутербродах. Приготувавши її раз, ви та ваші близькі назавжди перестануть купувати сосиски в магазині.
Швидке перекушування, святковий стіл або пікнік на дачі — грудинка у фользі за рецептом "Мета" буде доречною скрізь. Вона вийде неймовірно ніжною, ароматною і смачною. Спробуйте — і готуватимете постійно!
Як приготувати свинячу грудинку у фользі
Інгредієнти:
- грудинка свиняча – 1 кг;
- часник – 5 зубчиків;
- часник сушений – 1 ч. л.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- паприка копчена — 1 ч. л.;
- перець чорний мелений – 1 ч. л.;
- лавровий лист – 2 шт.;
- сіль — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- М’ясо обмити під проточною водою, видалити надлишки вологи паперовими рушниками.
- Шматок м’яса розрізати на 2 частини. На кожній частині необхідно зробити надрізи та вставити нарізані шматочки часнику.
- Обидва шматки м’яса натерти сіллю та спеціями, обернути фольгою та дати полежати протягом 1 години.
- Після запекти в розігрітій до 190 градусів духовці протягом 80 хвилин. Після закінчення часу м’ясо відкрити, полити соусом, що утворився, і залишити в духовці ще на 15-20 хвилин. М’ясо буде готове, коли воно покриється золотистою скоринкою.
- Дати м’ясу охолонути за кімнатної температури та прибрати в холодильник.
Така страва підійде для бутербродів. Його можна їсти з улюбленим гарніром або овочевими салатами.