Змусить забути про ковбасу: рецепт запеченої свинячої грудинки для найзайнятіших

Простий рецепт чудової страви

Свиняча грудинка – це чудова альтернатива ковбасі на бутербродах. Приготувавши її раз, ви та ваші близькі назавжди перестануть купувати сосиски в магазині.

Швидке перекушування, святковий стіл або пікнік на дачі — грудинка у фользі за рецептом "Мета" буде доречною скрізь. Вона вийде неймовірно ніжною, ароматною і смачною. Спробуйте — і готуватимете постійно!

Як приготувати свинячу грудинку у фользі

Інгредієнти:

грудинка свиняча – 1 кг;

часник – 5 зубчиків;

часник сушений – 1 ч. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

паприка копчена — 1 ч. л.;

перець чорний мелений – 1 ч. л.;

лавровий лист – 2 шт.;

сіль — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

М’ясо обмити під проточною водою, видалити надлишки вологи паперовими рушниками. Шматок м’яса розрізати на 2 частини. На кожній частині необхідно зробити надрізи та вставити нарізані шматочки часнику. Обидва шматки м’яса натерти сіллю та спеціями, обернути фольгою та дати полежати протягом 1 години. Після запекти в розігрітій до 190 градусів духовці протягом 80 хвилин. Після закінчення часу м’ясо відкрити, полити соусом, що утворився, і залишити в духовці ще на 15-20 хвилин. М’ясо буде готове, коли воно покриється золотистою скоринкою. Дати м’ясу охолонути за кімнатної температури та прибрати в холодильник.

Така страва підійде для бутербродів. Його можна їсти з улюбленим гарніром або овочевими салатами.