Освіжаємось по-болгарськи: цей холодний суп допоможе охолонути в літню спеку

Підходить для спекотних літніх днів

Болгарський томатний суп топениця – одна з класичних літніх перших страв. Вона неймовірно корисна і не потребує великої кількості різних інгредієнтів. На свій смак топениця схожа чимось схожий на іспанський гаспачо.

Найсмачніший суп виходить із солодких, дуже стиглих великих томатів. Однак обов’язково необхідно знімати з них шкірку перед приготуванням першої страви — шкірка буде в топениці дуже недоречною. "Мета" рекомендує подавати цей суп із потертою в тарілку бринзою — у такому разі виходить приємний контраст досить прісного солодкого супу із солоним сиром.

Як приготувати болгарський томатний суп топениця

Інгредієнти:

томати — 450 г;

цибуля-порей — 2 невеликі стебла;

кріп — 1 пучок;

оливкова олія — 4 ст. л.;

сіль, перець – до свого смаку;

бринза – до смаку.

Спосіб приготування:

Знімаємо шкірку з томатів. Нарізаємо їх кубиками, кладемо у блендер. Додаємо цибулю, кріп, олію, сіль, перець, доводимо до однорідного стану і ставимо на 3-4 години в холодильник. Топеницю потрібно подавати, посипавши натертою бринзою.

Таку першу страву можна подавати з баницею — болгарською запіканкою з лаваша та сиру. Спробуйте — і все літо проведете по-болгарськи.