Освіжаємось по-болгарськи: цей холодний суп допоможе охолонути в літню спеку
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Підходить для спекотних літніх днів
Болгарський томатний суп топениця – одна з класичних літніх перших страв. Вона неймовірно корисна і не потребує великої кількості різних інгредієнтів. На свій смак топениця схожа чимось схожий на іспанський гаспачо.
Найсмачніший суп виходить із солодких, дуже стиглих великих томатів. Однак обов’язково необхідно знімати з них шкірку перед приготуванням першої страви — шкірка буде в топениці дуже недоречною. "Мета" рекомендує подавати цей суп із потертою в тарілку бринзою — у такому разі виходить приємний контраст досить прісного солодкого супу із солоним сиром.
Як приготувати болгарський томатний суп топениця
Інгредієнти:
- томати — 450 г;
- цибуля-порей — 2 невеликі стебла;
- кріп — 1 пучок;
- оливкова олія — 4 ст. л.;
- сіль, перець – до свого смаку;
- бринза – до смаку.
Спосіб приготування:
- Знімаємо шкірку з томатів. Нарізаємо їх кубиками, кладемо у блендер.
- Додаємо цибулю, кріп, олію, сіль, перець, доводимо до однорідного стану і ставимо на 3-4 години в холодильник.
- Топеницю потрібно подавати, посипавши натертою бринзою.
Таку першу страву можна подавати з баницею — болгарською запіканкою з лаваша та сиру. Спробуйте — і все літо проведете по-болгарськи.