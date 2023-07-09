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Освіжаємось по-болгарськи: цей холодний суп допоможе охолонути в літню спеку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Освіжаючий і дуже смачний холодний суп по-болгарськи
Освіжаючий і дуже смачний холодний суп по-болгарськи. Фото Meta.ua

Підходить для спекотних літніх днів

Болгарський томатний суп топениця – одна з класичних літніх перших страв. Вона неймовірно корисна і не потребує великої кількості різних інгредієнтів. На свій смак топениця схожа чимось схожий на іспанський гаспачо.

Найсмачніший суп виходить із солодких, дуже стиглих великих томатів. Однак обов’язково необхідно знімати з них шкірку перед приготуванням першої страви — шкірка буде в топениці дуже недоречною. "Мета" рекомендує подавати цей суп із потертою в тарілку бринзою — у такому разі виходить приємний контраст досить прісного солодкого супу із солоним сиром.

Як приготувати болгарський томатний суп топениця

Інгредієнти:

  • томати — 450 г;
  • цибуля-порей — 2 невеликі стебла;
  • кріп — 1 пучок;
  • оливкова олія — 4 ст. л.;
  • сіль, перець – до свого смаку;
  • бринза – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Знімаємо шкірку з томатів. Нарізаємо їх кубиками, кладемо у блендер.
  2. Додаємо цибулю, кріп, олію, сіль, перець, доводимо до однорідного стану і ставимо на 3-4 години в холодильник.
  3. Топеницю потрібно подавати, посипавши натертою бринзою.

Таку першу страву можна подавати з баницею — болгарською запіканкою з лаваша та сиру. Спробуйте — і все літо проведете по-болгарськи.

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#Болгарія #Рецепт #Суп #Готуємо вдома