Пельмені з українською начинкою: рецепт, з яким ви проковтнете язик
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Задоволення для душі та свято для живота
Смачна, ситна і легка у приготуванні страва з тіста з різними начинками – це неперевершені пельмені. З м’ясом, овочами, сиром, ліниві пельмені — здається, перепробовано вже все. Окрім пельменів із салом.
Мало хто зможе встояти перед такою смакотою за рецептом Shuba. Впевнені — таку страву ваші рідні уплітатимуть їх зі швидкістю світла.
Як приготувати пельмені з салом
Інгредієнти на 3 порції
Для тесту:
- борошно пшеничне — 250 г;
- олія соняшникова рафінована — 25 мл;
- вода гаряча — 120 мл;
- сіль — до свого смаку.
Для начинки:
- картопля — 4 шт.;
- сало — 150 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Закип’ятіть воду і перелийте її в миску, додайте щіпку солі та олію. Всипте борошно, що просіює, замісіть тісто. Сформуйте кулю, загорніть її в харчову плівку і відкладіть.
- Для начинки помийте картоплю, почистьте і натріть на тертці. Цибулю очистьте і подрібніть. Свіже сало наріжте дрібними кубиками 3-4 мм.
- Усі інгредієнти змішайте в мисці та добре посоліть до смаку. Пропустіть через прес суміш часник і перемішайте.
- Тісто розкотіть, сформуйте ковбаску і розділіть її ножем на невеликі рівні шматочки — їх має вийти 25-30 штук. Посипте їх мукою.
- Розкотіть шматки тіста в невеликі коржики та викладіть на них невелику кількість начинки. Зліпіть пельмені.
- У киплячу посолену воду покладіть першу партію пельменів. Перемішайте та варіть їх на невеликому вогні після випливання 7 хвилин. У воду можна додати сухі приправи чи лавровий лист.
- Готові пельмені дістаньте шумівкою в тарілку і покладіть шматочок вершкового масла, додайте зелень до свого смаку. Так зваріть усі пельмені чи заморозьте частину.
Подавайте пельмені із домашнім соусом. Смачного!