Пельмені з українською начинкою: рецепт, з яким ви проковтнете язик

Задоволення для душі та свято для живота

Смачна, ситна і легка у приготуванні страва з тіста з різними начинками – це неперевершені пельмені. З м’ясом, овочами, сиром, ліниві пельмені — здається, перепробовано вже все. Окрім пельменів із салом.

Мало хто зможе встояти перед такою смакотою за рецептом Shuba. Впевнені — таку страву ваші рідні уплітатимуть їх зі швидкістю світла.

Як приготувати пельмені з салом

Інгредієнти на 3 порції

Для тесту:

борошно пшеничне — 250 г;

олія соняшникова рафінована — 25 мл;

вода гаряча — 120 мл;

сіль — до свого смаку.

Для начинки:

картопля — 4 шт.;

сало — 150 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

часник, зубчики — 3 шт.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Закип’ятіть воду і перелийте її в миску, додайте щіпку солі та олію. Всипте борошно, що просіює, замісіть тісто. Сформуйте кулю, загорніть її в харчову плівку і відкладіть. Для начинки помийте картоплю, почистьте і натріть на тертці. Цибулю очистьте і подрібніть. Свіже сало наріжте дрібними кубиками 3-4 мм. Усі інгредієнти змішайте в мисці та добре посоліть до смаку. Пропустіть через прес суміш часник і перемішайте. Тісто розкотіть, сформуйте ковбаску і розділіть її ножем на невеликі рівні шматочки — їх має вийти 25-30 штук. Посипте їх мукою. Розкотіть шматки тіста в невеликі коржики та викладіть на них невелику кількість начинки. Зліпіть пельмені. У киплячу посолену воду покладіть першу партію пельменів. Перемішайте та варіть їх на невеликому вогні після випливання 7 хвилин. У воду можна додати сухі приправи чи лавровий лист. Готові пельмені дістаньте шумівкою в тарілку і покладіть шматочок вершкового масла, додайте зелень до свого смаку. Так зваріть усі пельмені чи заморозьте частину.

Подавайте пельмені із домашнім соусом. Смачного!