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Пельмені з українською начинкою: рецепт, з яким ви проковтнете язик

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Сало — незвичайна начинка для пельменів
Сало — незвичайна начинка для пельменів. Фото shuba.life

Задоволення для душі та свято для живота

Смачна, ситна і легка у приготуванні страва з тіста з різними начинками – це неперевершені пельмені. З м’ясом, овочами, сиром, ліниві пельмені — здається, перепробовано вже все. Окрім пельменів із салом.

Мало хто зможе встояти перед такою смакотою за рецептом Shuba. Впевнені — таку страву ваші рідні уплітатимуть їх зі швидкістю світла.

Як приготувати пельмені з салом

Інгредієнти на 3 порції

Для тесту:

  • борошно пшеничне — 250 г;
  • олія соняшникова рафінована — 25 мл;
  • вода гаряча — 120 мл;
  • сіль — до свого смаку.

Для начинки:

  • картопля — 4 шт.;
  • сало — 150 г;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • часник, зубчики — 3 шт.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Закип’ятіть воду і перелийте її в миску, додайте щіпку солі та олію. Всипте борошно, що просіює, замісіть тісто. Сформуйте кулю, загорніть її в харчову плівку і відкладіть.
  2. Для начинки помийте картоплю, почистьте і натріть на тертці. Цибулю очистьте і подрібніть. Свіже сало наріжте дрібними кубиками 3-4 мм.
  3. Усі інгредієнти змішайте в мисці та добре посоліть до смаку. Пропустіть через прес суміш часник і перемішайте.
  4. Тісто розкотіть, сформуйте ковбаску і розділіть її ножем на невеликі рівні шматочки — їх має вийти 25-30 штук. Посипте їх мукою.
  5. Розкотіть шматки тіста в невеликі коржики та викладіть на них невелику кількість начинки. Зліпіть пельмені.
  6. У киплячу посолену воду покладіть першу партію пельменів. Перемішайте та варіть їх на невеликому вогні після випливання 7 хвилин. У воду можна додати сухі приправи чи лавровий лист.
  7. Готові пельмені дістаньте шумівкою в тарілку і покладіть шматочок вершкового масла, додайте зелень до свого смаку. Так зваріть усі пельмені чи заморозьте частину.

Подавайте пельмені із домашнім соусом. Смачного!

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