Щоб улітку не стояти біля духовки: медовик у склянці ви приготуєте за хвилини
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Такий смакотою із задоволенням поласує кожен
Медовик — найсмачніший домашній торт, традиційно приготовлений зі сметанним кремом. Якщо ви не хочете довго возитися з готуванням, тримайте смачну заміну цього торта.
Такий десерт за рецептом "Це Смак" – це не лише гарний варіант подачі страви, їх ще й дуже зручно їсти. Приготувати таку смакоту настільки легко, що це може зробити будь-хто. Спробуйте – та переконайтесь!
Як приготувати медовик без випічки у склянці
Інгредієнти на 2 порції:
- печиво – 90 г;
- мед – 30 г;
- вершкове масло – 25 г;
- какао-порошок – 7 г;
- сметана – 200 г;
- чорнослив – 2 ст. л.;
- волоські горіхи – 2 ст. л.;
- цукрова пудра – на свій смак.
Спосіб приготування:
- У чашу блендера помістіть печиво та какао-порошок. Подрібніть все на крихту. Далі додайте розтоплене вершкове масло та рідкий мед. Ложкою перемішайте інгредієнти.
- Змішайте сметану із цукровою пудрою. Якщо бажаєте, щоб десерт був менш солодким, не додавайте цукрову пудру.
- Чорнослив та горіхи подрібніть.
- Першим шаром на дно склянок викладіть крихту. Трохи утрамбуйте її. Тепер зробіть шар зі сметани. Її посипте чорносливом та горіхами. Потім знову крихта.
- Повторіть шари, доки у вас не закінчаться інгредієнти. Найвищим повинен бути шар крихти. Прикрасьте його листочком м’яти.
- Надішліть десерт застигати в холодильник на 2 години.
А ви знаєте, як просто та швидко почистити волоські горіхи для такого десерту? Це можна зробити лише за два удари!