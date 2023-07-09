Щоб улітку не стояти біля духовки: медовик у склянці ви приготуєте за хвилини

Такий смакотою із задоволенням поласує кожен

Медовик — найсмачніший домашній торт, традиційно приготовлений зі сметанним кремом. Якщо ви не хочете довго возитися з готуванням, тримайте смачну заміну цього торта.

Такий десерт за рецептом "Це Смак" – це не лише гарний варіант подачі страви, їх ще й дуже зручно їсти. Приготувати таку смакоту настільки легко, що це може зробити будь-хто. Спробуйте – та переконайтесь!

Як приготувати медовик без випічки у склянці

Інгредієнти на 2 порції:

печиво – 90 г;

мед – 30 г;

вершкове масло – 25 г;

какао-порошок – 7 г;

сметана – 200 г;

чорнослив – 2 ст. л.;

волоські горіхи – 2 ст. л.;

цукрова пудра – на свій смак.

Спосіб приготування:

У чашу блендера помістіть печиво та какао-порошок. Подрібніть все на крихту. Далі додайте розтоплене вершкове масло та рідкий мед. Ложкою перемішайте інгредієнти. Змішайте сметану із цукровою пудрою. Якщо бажаєте, щоб десерт був менш солодким, не додавайте цукрову пудру. Чорнослив та горіхи подрібніть. Першим шаром на дно склянок викладіть крихту. Трохи утрамбуйте її. Тепер зробіть шар зі сметани. Її посипте чорносливом та горіхами. Потім знову крихта. Повторіть шари, доки у вас не закінчаться інгредієнти. Найвищим повинен бути шар крихти. Прикрасьте його листочком м’яти. Надішліть десерт застигати в холодильник на 2 години.

А ви знаєте, як просто та швидко почистити волоські горіхи для такого десерту? Це можна зробити лише за два удари!