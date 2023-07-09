Як зробити шашлик на 100% безпечним: допоможе цікавий маринад

Вино у складі маринаду допоможе м’ясу довше залишатись свіжим

Зараз саме час готувати ароматний шашлик. Якщо плануєте виїзд на природу, м’ясо краще перевозити вже замаринованим.

Річ у тім, що під час тривалого транспортування в спекотний день у свіжому м’ясі починають розвиватися патогенні мікроорганізми. Маринад із використанням вина сповільнює цей процес. До нього можна додати будь-які улюблені спеції. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

1 кг м’яса

500 мл червоного сухого вина

2 гвоздики

лавровий листок

5 горошин чорного перцю

3 гілочки петрушки

2 зубчики часнику

сіль, перець, улюблені спеції

Спосіб приготування:

М’ясо нарізаємо зручними шматками. Солимо та залишаємо в холодильнику. Дрібно кришимо часник, додаємо інші компоненти, добре перемішуємо. Ставимо майбутній маринад на маленький вогонь. Коли закипить, варимо ще 2 хв. Знімаємо з вогню. Коли остигне, заливаємо маринадом м’ясо. Залишаємо маринуватись на 8–10 год.

Тепер ви знаєте, як приготувати шашлик, який переживе транспортування у спеку. Також ми ділились рецептом смачного соусу до шашлику.