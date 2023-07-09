Як зробити шашлик на 100% безпечним: допоможе цікавий маринад
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Вино у складі маринаду допоможе м’ясу довше залишатись свіжим
Зараз саме час готувати ароматний шашлик. Якщо плануєте виїзд на природу, м’ясо краще перевозити вже замаринованим.
Річ у тім, що під час тривалого транспортування в спекотний день у свіжому м’ясі починають розвиватися патогенні мікроорганізми. Маринад із використанням вина сповільнює цей процес. До нього можна додати будь-які улюблені спеції. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 1 кг м’яса
- 500 мл червоного сухого вина
- 2 гвоздики
- лавровий листок
- 5 горошин чорного перцю
- 3 гілочки петрушки
- 2 зубчики часнику
- сіль, перець, улюблені спеції
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізаємо зручними шматками. Солимо та залишаємо в холодильнику.
- Дрібно кришимо часник, додаємо інші компоненти, добре перемішуємо.
- Ставимо майбутній маринад на маленький вогонь. Коли закипить, варимо ще 2 хв. Знімаємо з вогню. Коли остигне, заливаємо маринадом м’ясо. Залишаємо маринуватись на 8–10 год.
Тепер ви знаєте, як приготувати шашлик, який переживе транспортування у спеку. Також ми ділились рецептом смачного соусу до шашлику.