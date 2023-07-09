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Як зробити шашлик на 100% безпечним: допоможе цікавий маринад

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Рецепт маринаду з червоним вином
Рецепт маринаду з червоним вином. Фото taste.com.au

Вино у складі маринаду допоможе м’ясу довше залишатись свіжим

Зараз саме час готувати ароматний шашлик. Якщо плануєте виїзд на природу, м’ясо краще перевозити вже замаринованим.

Річ у тім, що під час тривалого транспортування в спекотний день у свіжому м’ясі починають розвиватися патогенні мікроорганізми. Маринад із використанням вина сповільнює цей процес. До нього можна додати будь-які улюблені спеції. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 1 кг м’яса
  • 500 мл червоного сухого вина
  • 2 гвоздики
  • лавровий листок
  • 5 горошин чорного перцю
  • 3 гілочки петрушки
  • 2 зубчики часнику
  • сіль, перець, улюблені спеції

Спосіб приготування:

  1. М’ясо нарізаємо зручними шматками. Солимо та залишаємо в холодильнику.
  2. Дрібно кришимо часник, додаємо інші компоненти, добре перемішуємо.
  3. Ставимо майбутній маринад на маленький вогонь. Коли закипить, варимо ще 2 хв. Знімаємо з вогню. Коли остигне, заливаємо маринадом м’ясо. Залишаємо маринуватись на 8–10 год.

Тепер ви знаєте, як приготувати шашлик, який переживе транспортування у спеку. Також ми ділились рецептом смачного соусу до шашлику.

Теги:
#Рецепт #Соус #Шашлик #Маринад