Ця нереальна кабачкова закуска зникне зі столу за секунду
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Чудовий варіант закуски
Ми розповідали, як готувати закусочні кульки з кабачка та м’яса. Тепер ділимось рецептом кабачків по-корейськи. Цей пікантний та пряний салат виходить неймовірно смачним та хрустким
Цей салат настільки смачний, що і гості, і домашні залишаться в повному захваті. Рецептом поділились на порталі "Главред".
Інгредієнти:
- Кабачки молоді — 4 шт
- Морква — 2 шт
- Часник — 3 зубчики
- Сіль — 1 чайна ложка
- Цукор — 2 чайні ложки
- Перець мелений
- Гострий перець — до смаку
- Олія
- Оцет 9% — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Кабачки добре помити, якщо молоді плоди, то чистити не потрібно. Натерти кабачки на тертці для корейської моркви.
- Часник почистити, подрібнити в блендері і додати до кабачків. Моркву помити, почистити та натерти на тертці.
- Змішати кабачки, моркву і часник. Перекласти все в лоточок для продуктів. Додати сіль, цукор, чорний перець і спеції за смаком. Перемішувати спеції не потрібно.
- 50 мл олії розігріти добре на сковороді, обов'язково влити масло на спеції. Тільки тоді масло і спеції додадуть неймовірний аромат кабачків по-корейськи.
- Накрити кришкою лоточок, трохи струсити. Далі все добре перемішати і відправити в холодильник. Через 4 години смачний салат з кабачків готовий.
Ці кабачки можна готувати і на зиму. Для цього у стерилізовані банки слід перекласти готовий салат і добре закатати.