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Ця нереальна кабачкова закуска зникне зі столу за секунду

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Шматочки виходять пряними та хрусткими
Шматочки виходять пряними та хрусткими. Фото klopotenko.com

Чудовий варіант закуски

Ми розповідали, як готувати закусочні кульки з кабачка та м’яса. Тепер ділимось рецептом кабачків по-корейськи. Цей пікантний та пряний салат виходить неймовірно смачним та хрустким

Цей салат настільки смачний, що і гості, і домашні залишаться в повному захваті. Рецептом поділились на порталі "Главред".

Інгредієнти:

  • Кабачки молоді — 4 шт
  • Морква — 2 шт
  • Часник — 3 зубчики
  • Сіль — 1 чайна ложка
  • Цукор — 2 чайні ложки
  • Перець мелений
  • Гострий перець — до смаку
  • Олія
  • Оцет 9% — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки добре помити, якщо молоді плоди, то чистити не потрібно. Натерти кабачки на тертці для корейської моркви.
  2. Часник почистити, подрібнити в блендері і додати до кабачків. Моркву помити, почистити та натерти на тертці.
  3. Змішати кабачки, моркву і часник. Перекласти все в лоточок для продуктів. Додати сіль, цукор, чорний перець і спеції за смаком. Перемішувати спеції не потрібно.
  4. 50 мл олії розігріти добре на сковороді, обов'язково влити масло на спеції. Тільки тоді масло і спеції додадуть неймовірний аромат кабачків по-корейськи.
  5. Накрити кришкою лоточок, трохи струсити. Далі все добре перемішати і відправити в холодильник. Через 4 години смачний салат з кабачків готовий.

Ці кабачки можна готувати і на зиму. Для цього у стерилізовані банки слід перекласти готовий салат і добре закатати.

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#Рецепт #Кабачки #Салат #Закуска