Ця нереальна кабачкова закуска зникне зі столу за секунду

Чудовий варіант закуски

Ми розповідали, як готувати закусочні кульки з кабачка та м’яса. Тепер ділимось рецептом кабачків по-корейськи. Цей пікантний та пряний салат виходить неймовірно смачним та хрустким

Цей салат настільки смачний, що і гості, і домашні залишаться в повному захваті. Рецептом поділились на порталі "Главред".

Інгредієнти:

Кабачки молоді — 4 шт

Морква — 2 шт

Часник — 3 зубчики

Сіль — 1 чайна ложка

Цукор — 2 чайні ложки

Перець мелений

Гострий перець — до смаку

Олія

Оцет 9% — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Кабачки добре помити, якщо молоді плоди, то чистити не потрібно. Натерти кабачки на тертці для корейської моркви. Часник почистити, подрібнити в блендері і додати до кабачків. Моркву помити, почистити та натерти на тертці. Змішати кабачки, моркву і часник. Перекласти все в лоточок для продуктів. Додати сіль, цукор, чорний перець і спеції за смаком. Перемішувати спеції не потрібно. 50 мл олії розігріти добре на сковороді, обов'язково влити масло на спеції. Тільки тоді масло і спеції додадуть неймовірний аромат кабачків по-корейськи. Накрити кришкою лоточок, трохи струсити. Далі все добре перемішати і відправити в холодильник. Через 4 години смачний салат з кабачків готовий.

Ці кабачки можна готувати і на зиму. Для цього у стерилізовані банки слід перекласти готовий салат і добре закатати.