Готуємо цукерки за допомогою фена: цікавий рецепт солодощів

Цікавий варіант солодкого до чаю

Ви могли навіть не підозрювати, але для того, щоб приготувати смачні цукерки, вам знадобиться не лише мінімальний набір продуктів, а й зовсім несподіваний пристрій — фен. Також ми розповідали, як приготувати вдома ягідний мармелад.

Для цукерок запасіться свіжими ягодами, наприклад, вишнею, плиткою шоколаду, формочкою для заморожування льоду і тим самим феном. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

свіжі вишні

плитка шоколаду

Спосіб приготування:

Ягоди вимийте, обсушіть і позбавтеся кісточок. Перекладіть їх у комірки форми для льоду. Наступний на черзі – шоколад. Для того, щоб його розтопити, нам і знадобиться фен. Просто потримайте плитку, не знімаючи з неї упаковку, під струменем гарячого повітря. Втім, ви можете скористатися будь-яким іншим способом, щоб розтопити шоколад. Зручно буде поставити його на водяну баню або розтопити в мікрохвильовці. Залишилось залити ягоди шоколадом. Форму відправляємо в морозильну камеру до повного застигання.

Цукерки виходять смачними. Також ми розповідали, як приготувати вдома маршмелоу зі смаком м’яти.