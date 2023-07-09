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Готуємо цукерки за допомогою фена: цікавий рецепт солодощів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Обов’язково приготуйте їх
Обов’язково приготуйте їх. Фото Післязавтра

Цікавий варіант солодкого до чаю

Ви могли навіть не підозрювати, але для того, щоб приготувати смачні цукерки, вам знадобиться не лише мінімальний набір продуктів, а й зовсім несподіваний пристрій — фен. Також ми розповідали, як приготувати вдома ягідний мармелад.

Для цукерок запасіться свіжими ягодами, наприклад, вишнею, плиткою шоколаду, формочкою для заморожування льоду і тим самим феном. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

  • свіжі вишні
  • плитка шоколаду

Спосіб приготування:

  1. Ягоди вимийте, обсушіть і позбавтеся кісточок. Перекладіть їх у комірки форми для льоду.
  2. Наступний на черзі – шоколад. Для того, щоб його розтопити, нам і знадобиться фен. Просто потримайте плитку, не знімаючи з неї упаковку, під струменем гарячого повітря.
  3. Втім, ви можете скористатися будь-яким іншим способом, щоб розтопити шоколад. Зручно буде поставити його на водяну баню або розтопити в мікрохвильовці.
  4. Залишилось залити ягоди шоколадом. Форму відправляємо в морозильну камеру до повного застигання.

Цукерки виходять смачними. Також ми розповідали, як приготувати вдома маршмелоу зі смаком м’яти.

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#Рецепт #Шоколад #Цукерки #Лайфхак