Проста корисна вечеря: екзотичний смак зі звичайнісіньких продуктів

Чудовий варіант ситної вечері або обіду

Ми розповідали, як готувати ситну запіканку з м’ясом. Та, якщо хочеться чогось легшого та незвичного, зверніть увагу на цей рецепт корисної страви з пшоном.

Пшоно — крупа, багата на крохмаль і поживні властивості, ідеальна для приготування здорових і легких страв. Вона також є натуральним загусником, тому запіканка добре триматиме форму. Якщо вам бракує м’яса, можна додати готової шинки. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Пшоно — 150 г

Броколі — 300 г

Часник, зубчики — 2 шт.

Яйця курячі — 4 шт.

Фета — 120 г

Сіль, перець — до смаку

Масло вершкове — 20 г

Олія соняшникова — 20 г

Спосіб приготування:

Пшоно промийте і варіть на маленькому вогні у 300 мл підсоленої води протягом 20 хвилин. Додайте вершкове масло і перемішайте. Потім дайте охолонути. Броколі промийте, розберіть на суцвіття і варіть їх у підсоленій воді кілька. Відкиньте на друшляк, і одразу занурте в холодну воду. Яйця збийте вінчиком з сіллю і перцем. Фету подрібніть виделкою. Часник очистьте і пропустіть через прес. Змішайте яєчну масу, фету, часник і сметану. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Форму для запікання змастіть олією і рівним шаром розкладіть у ній пшоняну кашу. Зверху викладіть броколі і залийте яєчною масою. Запікайте при температурі 180°C 20-25 хвилин.

Страва виходить неймовірно смачною. Також ми розповідали, як готувати пивний маринад до курки.