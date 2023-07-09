Проста корисна вечеря: екзотичний смак зі звичайнісіньких продуктів
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Чудовий варіант ситної вечері або обіду
Ми розповідали, як готувати ситну запіканку з м’ясом. Та, якщо хочеться чогось легшого та незвичного, зверніть увагу на цей рецепт корисної страви з пшоном.
Пшоно — крупа, багата на крохмаль і поживні властивості, ідеальна для приготування здорових і легких страв. Вона також є натуральним загусником, тому запіканка добре триматиме форму. Якщо вам бракує м’яса, можна додати готової шинки. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- Пшоно — 150 г
- Броколі — 300 г
- Часник, зубчики — 2 шт.
- Яйця курячі — 4 шт.
- Фета — 120 г
- Сіль, перець — до смаку
- Масло вершкове — 20 г
- Олія соняшникова — 20 г
Спосіб приготування:
- Пшоно промийте і варіть на маленькому вогні у 300 мл підсоленої води протягом 20 хвилин. Додайте вершкове масло і перемішайте. Потім дайте охолонути.
- Броколі промийте, розберіть на суцвіття і варіть їх у підсоленій воді кілька. Відкиньте на друшляк, і одразу занурте в холодну воду.
- Яйця збийте вінчиком з сіллю і перцем. Фету подрібніть виделкою. Часник очистьте і пропустіть через прес. Змішайте яєчну масу, фету, часник і сметану. Посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Форму для запікання змастіть олією і рівним шаром розкладіть у ній пшоняну кашу. Зверху викладіть броколі і залийте яєчною масою. Запікайте при температурі 180°C 20-25 хвилин.
Страва виходить неймовірно смачною. Також ми розповідали, як готувати пивний маринад до курки.