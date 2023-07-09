Фантастичні "сластьони": рецепт старовинного українського десерту від шеф-кухаря

Діти від цієї страви будуть просто в захваті

Ми ділились рецептом стародавнього українського десерту — соложеників. Тепер розповідаємо, як приготувати ще один автентичний десерт — сластьони.

Рецептом з "Новим" поділився шеф Алекс Якутов. Це традиційна солодка страва з манної каші, один з найдавніших десертів української кухні вважають сластьони. Це смажені кульки з тіста у киплячій олії. Ще в XIX столітті український письменник Іван Котляревський називав їх сластьонами у своїх творах.

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 150 г

родзинки – 40 г

молоко – 500 мл

манка – 100 г

лимонна цедра – 20 г

ванільний екстракт – 1 ч. л.

цукор – 1 ст. л. (для каші)

яйце – 1 шт.

сіль – дрібка

цукрова пудра або варення – до смаку

Приготування страви:

Спочатку потрібно зварити манну кашу на молоці з додаванням цукру. Коли каша загусне, розділіть її на рівні частини, як тісто на пиріжки. Важливо: потрібно робити це, поки манна каша ще тепла. Для начинки змішайте сир, родзинки та лимонну цедру. Візьміть шматочок тіста з манки, вкладіть начинку всередину та сформуйте кульку. І так, поки не закінчаться інгредієнти. Збийте яйце з сіллю. Умочіть кульки в цю суміш. Влийте олію в розігріту сковорідку та зменшіть вогонь до середнього. Викладіть кульки та смажте, поки вони не стануть золотавими.

Викладіть готові сластьони на тарілку. Подавайте з цукровою пудрою або варенням. Також ми розповідали, як приготувати вдома смачний ягідний мармелад.