Фантастичні "сластьони": рецепт старовинного українського десерту від шеф-кухаря
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Діти від цієї страви будуть просто в захваті
Ми ділились рецептом стародавнього українського десерту — соложеників. Тепер розповідаємо, як приготувати ще один автентичний десерт — сластьони.
Рецептом з "Новим" поділився шеф Алекс Якутов. Це традиційна солодка страва з манної каші, один з найдавніших десертів української кухні вважають сластьони. Це смажені кульки з тіста у киплячій олії. Ще в XIX столітті український письменник Іван Котляревський називав їх сластьонами у своїх творах.
Інгредієнти:
- сир кисломолочний – 150 г
- родзинки – 40 г
- молоко – 500 мл
- манка – 100 г
- лимонна цедра – 20 г
- ванільний екстракт – 1 ч. л.
- цукор – 1 ст. л. (для каші)
- яйце – 1 шт.
- сіль – дрібка
- цукрова пудра або варення – до смаку
Приготування страви:
- Спочатку потрібно зварити манну кашу на молоці з додаванням цукру. Коли каша загусне, розділіть її на рівні частини, як тісто на пиріжки. Важливо: потрібно робити це, поки манна каша ще тепла.
- Для начинки змішайте сир, родзинки та лимонну цедру. Візьміть шматочок тіста з манки, вкладіть начинку всередину та сформуйте кульку. І так, поки не закінчаться інгредієнти.
- Збийте яйце з сіллю. Умочіть кульки в цю суміш.
- Влийте олію в розігріту сковорідку та зменшіть вогонь до середнього. Викладіть кульки та смажте, поки вони не стануть золотавими.
Викладіть готові сластьони на тарілку. Подавайте з цукровою пудрою або варенням. Також ми розповідали, як приготувати вдома смачний ягідний мармелад.