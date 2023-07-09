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Фантастичні "сластьони": рецепт старовинного українського десерту від шеф-кухаря

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Це чудовий солодкий сніданок
Це чудовий солодкий сніданок. Фото shuba.life

Діти від цієї страви будуть просто в захваті

Ми ділились рецептом стародавнього українського десерту — соложеників. Тепер розповідаємо, як приготувати ще один автентичний десерт — сластьони.

Рецептом з "Новим" поділився шеф Алекс Якутов. Це традиційна солодка страва з манної каші, один з найдавніших десертів української кухні вважають сластьони. Це смажені кульки з тіста у киплячій олії. Ще в XIX столітті український письменник Іван Котляревський називав їх сластьонами у своїх творах.

Інгредієнти:

  • сир кисломолочний – 150 г
  • родзинки – 40 г
  • молоко – 500 мл
  • манка – 100 г
  • лимонна цедра – 20 г
  • ванільний екстракт – 1 ч. л.
  • цукор – 1 ст. л. (для каші)
  • яйце – 1 шт.
  • сіль – дрібка
  • цукрова пудра або варення – до смаку

Приготування страви:

  1. Спочатку потрібно зварити манну кашу на молоці з додаванням цукру. Коли каша загусне, розділіть її на рівні частини, як тісто на пиріжки. Важливо: потрібно робити це, поки манна каша ще тепла.
  2. Для начинки змішайте сир, родзинки та лимонну цедру. Візьміть шматочок тіста з манки, вкладіть начинку всередину та сформуйте кульку. І так, поки не закінчаться інгредієнти.
  3. Збийте яйце з сіллю. Умочіть кульки в цю суміш.
  4. Влийте олію в розігріту сковорідку та зменшіть вогонь до середнього. Викладіть кульки та смажте, поки вони не стануть золотавими.

Викладіть готові сластьони на тарілку. Подавайте з цукровою пудрою або варенням. Також ми розповідали, як приготувати вдома смачний ягідний мармелад.

Теги:
#Рецепт #Солодощі #Манна крупа #Десерт