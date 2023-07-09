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Все, що треба — накидати у банку та закрутити: найпростіший компот з черешні на зиму

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ідеально проста закрутка
Ідеально проста закрутка. Фото Сегодня

Чудова заготовка на зиму

Ми розповідали, як варити густе черешневе варення. Але це не єдине, що можна заготовити на зиму з цієї солодкої ягоди.

Разом із "24 каналом" радимо вам приготувати компот із черешні. Смачні, солодкі черешні, закриті в банку, призначені для того, щоб смакувати ними взимку. Компот, приготований за цим рецептом – це два в одному: соковиті ягоди та чудовий напій.

Інгредієнти:

  • черешні;
  • цукор (4 столові ложки на літрову банку);
  • вода.

Спосіб приготування:

  1. Черешні ретельно промийте, обсушіть і видаліть плодоніжки. Розкладіть плоди в стерилізовані літрові банки.
  2. У кожну банку додаємо по 4 столові ложки цукру. Черешні, засипані цукром, залийте теплою кип'яченою водою так, щоб вона їх покрила, і нещільно закрийте банки ошпареними підсушеними кришками.
  3. Пастеризуйте банки з черешнями: виставте їх в каструлю, вистелену тканиною. Залийте теплою водою на 3/4 висоти банки, доведіть до кипіння і з цього моменту пастеризуйте 20 – 25 хвилин на слабкому вогні.
  4. Після закінчення цього часу банки з вишнею дістаньте з каструлі, закрутіть кришками. Залиште остигати, перевернувши догори дном.

Коли охолонуть, не забудьте віднести в комору або інше прохолодне місце зберігання. Також ми розповідали, чим замінити парасольки кропу у консервації.

Теги:
#Рецепт #Компот #Черешня #Заготовки на зиму