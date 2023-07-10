Полюбите більше хінкалі: баклажанні рулетики за грузинським рецептом розлетяться за дві секунди
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Проста, але смачна та ефектна страва
Зазвичай рулетики з баклажанів із сиром подають у грузинських ресторанах. Але ця закуска така універсальна, що вона буде доречна на будь-якому столі. Прості в приготуванні ці рулетики виглядають дуже ефектно.
"Це Смак" радить при виборі баклажанів для приготування страви звернути увагу на свіжість овочу: Він повинен бути пружним, а шкірка — блискучою. Вибирати краще не довгі, а товсті баклажани — в цьому випадку вийде більше рулетиків. А якщо наріжете овочі тоненькими слайсами, закуска виглядатиме ще апетитнішою.
Як приготувати баклажани з сиром
Інгредієнти на 5 порцій:
- баклажан — 2 шт.;
- сир – 200 г;
- волоські горіхи – 50 г;
- кунжут – 60 г;
- помідор – 2 шт.;
- часник — 3 зуб.;
- соняшникова олія – 2 ст. л.;
- сіль, зелень — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Наріжте баклажани тонкими пластинами та викладіть їх на застелений пергаментом лист. Змастіть шматочки овочів рослинною олією, посоліть і відправте в духовку на 15 хвилин при температурі 180 °С.
- Для начинки змішайте в блендері сир, волоські горіхи, зелень, часник та трохи солі.
- Смажте кунжут на сковороді до золотистого кольору. Помідор наріжте напівкруглими шматочками.
- Тепер сформуйте рулетики. На пластинку баклажана рівномірно викладіть сирну начинку та шматочок помідора. Поверніть рулет і обваляйте його в кунжуті.
Рулетики з баклажанів із часником можна прикрасити зеленню або зернами гранату. Закуска поєднується з журавлинним або іншим улюбленим соусом. Перед подачею на стіл дайте страві настоятися кілька годин у холодильнику.