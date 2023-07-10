Полюбите більше хінкалі: баклажанні рулетики за грузинським рецептом розлетяться за дві секунди

Проста, але смачна та ефектна страва

Зазвичай рулетики з баклажанів із сиром подають у грузинських ресторанах. Але ця закуска така універсальна, що вона буде доречна на будь-якому столі. Прості в приготуванні ці рулетики виглядають дуже ефектно.

"Це Смак" радить при виборі баклажанів для приготування страви звернути увагу на свіжість овочу: Він повинен бути пружним, а шкірка — блискучою. Вибирати краще не довгі, а товсті баклажани — в цьому випадку вийде більше рулетиків. А якщо наріжете овочі тоненькими слайсами, закуска виглядатиме ще апетитнішою.

Як приготувати баклажани з сиром

Інгредієнти на 5 порцій:

баклажан — 2 шт.;

сир – 200 г;

волоські горіхи – 50 г;

кунжут – 60 г;

помідор – 2 шт.;

часник — 3 зуб.;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

сіль, зелень — на свій смак.

Спосіб приготування:

Наріжте баклажани тонкими пластинами та викладіть їх на застелений пергаментом лист. Змастіть шматочки овочів рослинною олією, посоліть і відправте в духовку на 15 хвилин при температурі 180 °С. Для начинки змішайте в блендері сир, волоські горіхи, зелень, часник та трохи солі. Смажте кунжут на сковороді до золотистого кольору. Помідор наріжте напівкруглими шматочками. Тепер сформуйте рулетики. На пластинку баклажана рівномірно викладіть сирну начинку та шматочок помідора. Поверніть рулет і обваляйте його в кунжуті.

Рулетики з баклажанів із часником можна прикрасити зеленню або зернами гранату. Закуска поєднується з журавлинним або іншим улюбленим соусом. Перед подачею на стіл дайте страві настоятися кілька годин у холодильнику.