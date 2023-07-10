Кабачки будуть йти кілограмами: готуємо неймовірний рулет із грибною начинкою

Кабачковий рулет підкорить серця всіх

З кабачків можна готувати не тільки смачні оладки, овочеві рагу або салати на зиму, але й чудові закуски. Саме такою закускою є рулет. Начинка в ньому може бути зовсім різною: сир, овочі, спеції та зелень – головне, щоб усі інгредієнти чудово поєднувалися між собою.

Сьогодні разом з "Бабусиними рецептами" приготуємо такий рулет із грибною начинкою. Соковита, ніжна та смачна страва не залишить нікого байдужим.

Як приготувати кабачковий рулет з грибною начинкою

Інгредієнти:

кабачок – 400 г;

яйце – 4 шт.;

борошно — 120 г;

печериці – 400 г;

сир – 100-120 г;

сметана — 2 ст.л.;

кріп – пучок;

соняшникова олія;

сіль, спеції – на свій смак.

Спосіб приготування:

Обсмажуємо печериці на середньому вогні близько 5 хвилин. Натираємо кабачки та віджимаємо їх від зайвого соку. Викладаємо в глибоку тарілку та додаємо яйця. Далі додаємо пучок кропу, сіль, перець та борошно. Перемішуємо до однорідної консистенції – тісто має вийти як густа сметана. До грибів додаємо сіль та сметану. Перемішуємо і гасимо без кришки на середньому вогні до випаровування вологи. На деко викладаємо пергамент і змащуємо олією. Виливаємо тісто та рівномірно розподіляємо. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Коли рулет охолоне, перекладаємо його на харчову плівку та знімаємо пергамент. Загортаємо інгредієнти у рулет. Перекладаємо рулет швом вниз у форму для запікання, змащену олією. Зверху викладаємо на рулет смужки сиру. Ставимо його в духовку на 5 хвилин, щоб сир розплавився.

До речі, твердий сир для такого рулету кабачків можна приготувати вдома. Вам знадобиться лише три інгредієнти та трохи часу.