Кабачки будуть йти кілограмами: готуємо неймовірний рулет із грибною начинкою
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Кабачковий рулет підкорить серця всіх
З кабачків можна готувати не тільки смачні оладки, овочеві рагу або салати на зиму, але й чудові закуски. Саме такою закускою є рулет. Начинка в ньому може бути зовсім різною: сир, овочі, спеції та зелень – головне, щоб усі інгредієнти чудово поєднувалися між собою.
Сьогодні разом з "Бабусиними рецептами" приготуємо такий рулет із грибною начинкою. Соковита, ніжна та смачна страва не залишить нікого байдужим.
Як приготувати кабачковий рулет з грибною начинкою
Інгредієнти:
- кабачок – 400 г;
- яйце – 4 шт.;
- борошно — 120 г;
- печериці – 400 г;
- сир – 100-120 г;
- сметана — 2 ст.л.;
- кріп – пучок;
- соняшникова олія;
- сіль, спеції – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Обсмажуємо печериці на середньому вогні близько 5 хвилин.
- Натираємо кабачки та віджимаємо їх від зайвого соку. Викладаємо в глибоку тарілку та додаємо яйця.
- Далі додаємо пучок кропу, сіль, перець та борошно. Перемішуємо до однорідної консистенції – тісто має вийти як густа сметана.
- До грибів додаємо сіль та сметану. Перемішуємо і гасимо без кришки на середньому вогні до випаровування вологи.
- На деко викладаємо пергамент і змащуємо олією. Виливаємо тісто та рівномірно розподіляємо. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
- Коли рулет охолоне, перекладаємо його на харчову плівку та знімаємо пергамент.
- Загортаємо інгредієнти у рулет. Перекладаємо рулет швом вниз у форму для запікання, змащену олією. Зверху викладаємо на рулет смужки сиру. Ставимо його в духовку на 5 хвилин, щоб сир розплавився.
До речі, твердий сир для такого рулету кабачків можна приготувати вдома. Вам знадобиться лише три інгредієнти та трохи часу.