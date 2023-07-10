Смачна вечеря з трьох інгредієнтів: ідеальний рецепт курки у духовці
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Ні дорогих продуктів, ні суєти на кухні
Запікання м’яса в духовці найчастіше простіше, ніж смаження на сковороді і вимагає меншої уваги. Страви виходять дієтичнішими і ніжнішими. Але якщо ви хочете зробити вашу вечерю суперсмачною, цей рецепт для вас.
Курка з капустою в духовці за рецептом "Це Смак" — це не тільки ніжна та ароматна страва, але і "2 в 1" — м’ясо та гарнір. Рум’яна м’ясна скоринка та яскравий смак капусти не залишить вас байдужими. Спробуємо?
Як приготувати курку з капустою в духовці
Інгредієнти на 4 порції:
- капуста білокачанна — 1 шт.;
- курячий окіст — 4 шт.;
- часник — 3 зуб.;
- оливкова олія – 3 ст. л.;
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Наріжте капусту на пластини завтовшки кілька сантиметрів і викладіть пластинами повністю все деко.
- Посоліть і поперчіть овочеву подушку, зверху покладіть курячі стегенця.
- Пропустіть через прес або натріть часник, змішайте його з олією, сіллю, перцем чи приправами на свій смак. Отриманою сумішшю змастіть стегенця.
- Випікайте курку в духовці 45 хвилин|мінути| при 180 градусах.
Блюдо готове. Подавати його можна з улюбленим овочевим салатом. Смачного!