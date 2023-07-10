Смачна вечеря з трьох інгредієнтів: ідеальний рецепт курки у духовці

Ні дорогих продуктів, ні суєти на кухні

Запікання м’яса в духовці найчастіше простіше, ніж смаження на сковороді і вимагає меншої уваги. Страви виходять дієтичнішими і ніжнішими. Але якщо ви хочете зробити вашу вечерю суперсмачною, цей рецепт для вас.

Курка з капустою в духовці за рецептом "Це Смак" — це не тільки ніжна та ароматна страва, але і "2 в 1" — м’ясо та гарнір. Рум’яна м’ясна скоринка та яскравий смак капусти не залишить вас байдужими. Спробуємо?

Як приготувати курку з капустою в духовці

Інгредієнти на 4 порції:

капуста білокачанна — 1 шт.;

курячий окіст — 4 шт.;

часник — 3 зуб.;

оливкова олія – 3 ст. л.;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Наріжте капусту на пластини завтовшки кілька сантиметрів і викладіть пластинами повністю все деко. Посоліть і поперчіть овочеву подушку, зверху покладіть курячі стегенця. Пропустіть через прес або натріть часник, змішайте його з олією, сіллю, перцем чи приправами на свій смак. Отриманою сумішшю змастіть стегенця. Випікайте курку в духовці 45 хвилин|мінути| при 180 градусах.

Блюдо готове. Подавати його можна з улюбленим овочевим салатом. Смачного!