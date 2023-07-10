Раз-два — і готово: приголомшливий рецепт закуски з пари кабачків та трьох ложок сметани

Приголомшливий рецепт, який пробудить вашу фантазію

Кабачок по праву можна назвати головним овочом сезону, адже з нього можна приготувати безліч смачних і простих страв. Якщо до них додати зелень, сметану та спеції – вийде дивовижне частування для ситного обіду чи вечері.

Така закуска за рецептом "Попоїсти" готується просто та швидко. За бажання до сметанного соусу можна додати натертий плавлений сир, твердий сир або варене яйце. Під час подачі на кабачки можна покласти порізаний помідор. У будь-якому випадку приготуйтеся: скільки інгредієнтів ви б не взяли, страва вийде настільки смачною, що доведеться готувати добавку.

Як приготувати закуску з кабачків

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт.

кріп — 0.5 пучка;

петрушка (зелень) – 0.5 пучка

сіль, перець чорний мелений, суміш спецій – на свій смак;

сметана 20% або майонез – 3 ст. л.;

часник – 4 зубчики.

Спосіб приготування:

Кабачки миємо, ріжемо скибочками. Кожну скибочку надрізаємо у вигляді ґрат як на м’ясо на барбекю. Сметану змішуємо із сіллю, тертим часником, ароматними травами, різними спеціями. Скибочки кабачка викладаємо у форму, кожну змащуємо сметанною масою. Запікаємо в духовці при 180 близько 20 хвилин, але дивіться по духовці. Перед подачею посипаємо подрібненою зеленню.

Подавайте такі кабачки до улюбленої курки за єврейським рецептом та насолоджуйтесь. Смачного!