Смачно, як у бабусі: рецепт пирога з пісочного тіста з вишнями

З таким пирогом ви вип’єте весь чай удома

Вишня – це не просто дуже смачна ягода, це ще й ідеальна начинка для пирога. Пиріг з вишнею — це безпрограшний варіант, якщо ви хочете приготувати щось смачне до чаю. Пироги з вишнею завжди виходять смачні, ароматні та з’їдаються до останньої крихти.

А пам’ятаєте, який смачний пиріг із вишнями був у бабусі? Саме таку випічку разом із UAportal сьогодні приготуємо. Таким десертом з пісочного тіста ви із задоволенням насолоджуватиметеся разом із усією родиною.

Як приготувати відкритий пісочний пиріг з вишнями

Інгредієнти:

борошно — 200 г;

вершкове масло – 125 г;

цукор — 1 ч. л.;

холодна вода – 4 ст. л.;

сіль — щіпка;

вишні – 0,5 кг;

кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Вершкове масло, що попередньо остигло, необхідно розтерти з цукром, борошном і щіпкою солі до утворення крихти. Це можна робити руками чи блендером. До суміші слід додати холодну воду. Тісто потрібно вимішувати до отримання гладкої суміші. Готове тісто слід загорнути у харчову плівку та покласти в холодильник на 30 хвилин. Тим часом необхідно помити вишню, видалити хвостики та кісточки та перемішати ягоди з крохмалем. Тісто розкотити до тонкого коржа. Духовку розігріти до 160 градусів. Деко слід застелити пергаментом, перекласти на нього коржик. На тісто потрібно викласти вишні, але залишити краї бортиків. Ягоди необхідно присипати цукром, а потім утворити із вільного тіста бортики. Пиріг необхідно випікати в духовці 25-30 хвилин до золотистого кольору.

Подавайте пиріг з вишнями з улюбленим напоєм та насолоджуйтесь. Смачного!