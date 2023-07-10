Смачно, як у бабусі: рецепт пирога з пісочного тіста з вишнями
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З таким пирогом ви вип’єте весь чай удома
Вишня – це не просто дуже смачна ягода, це ще й ідеальна начинка для пирога. Пиріг з вишнею — це безпрограшний варіант, якщо ви хочете приготувати щось смачне до чаю. Пироги з вишнею завжди виходять смачні, ароматні та з’їдаються до останньої крихти.
А пам’ятаєте, який смачний пиріг із вишнями був у бабусі? Саме таку випічку разом із UAportal сьогодні приготуємо. Таким десертом з пісочного тіста ви із задоволенням насолоджуватиметеся разом із усією родиною.
Як приготувати відкритий пісочний пиріг з вишнями
Інгредієнти:
- борошно — 200 г;
- вершкове масло – 125 г;
- цукор — 1 ч. л.;
- холодна вода – 4 ст. л.;
- сіль — щіпка;
- вишні – 0,5 кг;
- кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло, що попередньо остигло, необхідно розтерти з цукром, борошном і щіпкою солі до утворення крихти. Це можна робити руками чи блендером.
- До суміші слід додати холодну воду. Тісто потрібно вимішувати до отримання гладкої суміші. Готове тісто слід загорнути у харчову плівку та покласти в холодильник на 30 хвилин.
- Тим часом необхідно помити вишню, видалити хвостики та кісточки та перемішати ягоди з крохмалем.
- Тісто розкотити до тонкого коржа.
- Духовку розігріти до 160 градусів. Деко слід застелити пергаментом, перекласти на нього коржик. На тісто потрібно викласти вишні, але залишити краї бортиків.
- Ягоди необхідно присипати цукром, а потім утворити із вільного тіста бортики. Пиріг необхідно випікати в духовці 25-30 хвилин до золотистого кольору.
Подавайте пиріг з вишнями з улюбленим напоєм та насолоджуйтесь. Смачного!