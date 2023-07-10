Рулетики з баклажанів із смачною начинкою: рецепт, від якого вся родина оближе пальчики

Проста у приготуванні закуску

Один із найпростіших у приготуванні овочів – баклажан. Його можна смачно запікати, солити, робити салати, готувати на мангалі, робити смачну ікру на зиму. Ще їх квасять і роблять гострі соуси, а також консервують зі спеціями та часником.

Сьогодні приготуємо чудові рулетики з баклажанів. Приготувати їх дуже просто, але виходить така закуска настільки смачною, що перед ними навряд чи може хтось встояти. "Главред" розповів про головний секрет таких баклажанів — їх необхідно порізати найтоншими шматочками, а готувати їх бажано на грилі.

Як приготувати рулетики з баклажанів

Інгредієнти:

баклажани — 2 шт;

сир фета або філадельфія — 250 гр;

грецькі горіхи;

часник, зелень, сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Баклажани добре помити і нарізати тонкими довгими шматочками. Розігріти сковороду гриль, змастити олією, обсмажити з двох сторін до готовності. Посолити за смаком. Зубчик часнику натерти або дрібно нарізати. Кинзу, петрушку, кріп помити, дрібно нарізати і змішати із зеленню. Зелень можна подрібнити у блендері з часником та горіхами. Сир змішати із зеленню та часником. Добре перемішати начинку для рулетиків із баклажанів. Викласти на кожен баклажан начинку та загорнути в рулетик. Прикрасити їх шпажкою і відправити в холодильник, щоб охолонути.

Подавайте таку закуску до улюблених рибних чи м’ясних страв. Смачного!