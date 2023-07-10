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Рулетики з баклажанів із смачною начинкою: рецепт, від якого вся родина оближе пальчики

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ідеальна літня страва — рулети з баклажанів
Ідеальна літня страва — рулети з баклажанів. Фото Depositphotos

Проста у приготуванні закуску

Один із найпростіших у приготуванні овочів – баклажан. Його можна смачно запікати, солити, робити салати, готувати на мангалі, робити смачну ікру на зиму. Ще їх квасять і роблять гострі соуси, а також консервують зі спеціями та часником.

Сьогодні приготуємо чудові рулетики з баклажанів. Приготувати їх дуже просто, але виходить така закуска настільки смачною, що перед ними навряд чи може хтось встояти. "Главред" розповів про головний секрет таких баклажанів — їх необхідно порізати найтоншими шматочками, а готувати їх бажано на грилі.

Як приготувати рулетики з баклажанів

Інгредієнти:

  • баклажани — 2 шт;
  • сир фета або філадельфія — 250 гр;
  • грецькі горіхи;
  • часник, зелень, сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани добре помити і нарізати тонкими довгими шматочками.
  2. Розігріти сковороду гриль, змастити олією, обсмажити з двох сторін до готовності. Посолити за смаком.
  3. Зубчик часнику натерти або дрібно нарізати.
  4. Кинзу, петрушку, кріп помити, дрібно нарізати і змішати із зеленню.
  5. Зелень можна подрібнити у блендері з часником та горіхами.
  6. Сир змішати із зеленню та часником. Добре перемішати начинку для рулетиків із баклажанів.
  7. Викласти на кожен баклажан начинку та загорнути в рулетик.
  8. Прикрасити їх шпажкою і відправити в холодильник, щоб охолонути.

Подавайте таку закуску до улюблених рибних чи м’ясних страв. Смачного!

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