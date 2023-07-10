Рулетики з баклажанів із смачною начинкою: рецепт, від якого вся родина оближе пальчики
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Проста у приготуванні закуску
Один із найпростіших у приготуванні овочів – баклажан. Його можна смачно запікати, солити, робити салати, готувати на мангалі, робити смачну ікру на зиму. Ще їх квасять і роблять гострі соуси, а також консервують зі спеціями та часником.
Сьогодні приготуємо чудові рулетики з баклажанів. Приготувати їх дуже просто, але виходить така закуска настільки смачною, що перед ними навряд чи може хтось встояти. "Главред" розповів про головний секрет таких баклажанів — їх необхідно порізати найтоншими шматочками, а готувати їх бажано на грилі.
Як приготувати рулетики з баклажанів
Інгредієнти:
- баклажани — 2 шт;
- сир фета або філадельфія — 250 гр;
- грецькі горіхи;
- часник, зелень, сіль – за смаком.
Спосіб приготування:
- Баклажани добре помити і нарізати тонкими довгими шматочками.
- Розігріти сковороду гриль, змастити олією, обсмажити з двох сторін до готовності. Посолити за смаком.
- Зубчик часнику натерти або дрібно нарізати.
- Кинзу, петрушку, кріп помити, дрібно нарізати і змішати із зеленню.
- Зелень можна подрібнити у блендері з часником та горіхами.
- Сир змішати із зеленню та часником. Добре перемішати начинку для рулетиків із баклажанів.
- Викласти на кожен баклажан начинку та загорнути в рулетик.
- Прикрасити їх шпажкою і відправити в холодильник, щоб охолонути.
Подавайте таку закуску до улюблених рибних чи м’ясних страв. Смачного!