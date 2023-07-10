Цей аромат може звести з розуму: рецепт закарпатської грибної юшки

Страва виходить дуже ароматною

Ми розповідали, як готувати автентичний український десерт — ситні сластьони з манної крупи з сиром. Тепер ділимось рецептом справжньої закарпатської грибної юшки.

До страви входять сушені гриби — саме вони дають неповторний аромат, який змушує з’їдати миску за мискою. Як готувати юшку, розповіли на порталі smachnonews.24tv.ua. На це піде трохи часу, але результат того вартий.

Інгредієнти:

100 грамів білих сушених грибів;

4 картоплини;

морква;

ріпчаста цибуля;

олія для смаження;

петрушка;

часник;

сіль;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

Сушені гриби замочуємо в холодній воді на кілька годин, щоб вони розмокли. У глибокій каструлі відварюємо гриби на маленькому вогні одну годину. На розігрітій сковорідці з олією підсмажуємо очищену та порізану кубиками картоплю, подрібнену кубиками цибулю і моркву, натерту на тертці. Посоліть, поперчіть суп, додайте духмяний перець, лавровий лист. Варіть суп ще хвилин 10. В кінці додайте вичавлений через прес та припущений на олії часник та подрібнену зелень.

Страва виходить дуже ароматною. Це чудовий варіант легкого літнього супчику. Також ми розповідали, як готувати смачні вівсяні булочки — їх буде смачно їсти з юшкою замість хліба.