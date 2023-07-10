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Найпростіша ситна вечеря: рецепт фантастично легкої запіканки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Страва виходить неймовірно ніжною
Страва виходить неймовірно ніжною. Фото shuba.life

Готується просто і з доступних продуктів

Ми розповідали, як приготувати цікаву запіканку на гарнір — з пшоном та броколі. Тепер ділимось простим рецептом ситної рисової запіканки з шинкою.

Завдяки яєчно-вершковій заливці страва виходить ніжною, а за пікантний смак відповідають м’ясо і смажені овочі. Рецептом поділились на порталі Shuba.

Інгредієнти:

  • Рис довгий — 250 г
  • Шинка — 250 г
  • Моцарела — 250 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Морква — 1 шт.
  • Оливкова олія — 60 мл
  • Сіль, перець, зелень — до смаку
  • Вершки — 500 мл
  • Яйця курячі — 1 шт.
  • Борошно пшеничне — 20 г
  • Пармезан — 80 г

Спосіб приготування:

  1. Рис промийте і варіть у підсоленій воді 20 хвилин. Потім дайте охолонути.
  2. Очистьте цибулю і моркву та дрібно наріжте. Розігрійте в сковороді оливкову олію і обсмажте овочі до м’якості протягом 7-8 хвилин.
  3. Шинку і моцарелу наріжте дрібним кубиком. Зелень помийте і подрібніть.
  4. У мисці збийте яйце з вершками, додайте цибулю з морквою, моцарелу, шинку, рис і подрібнену зелень. Посоліть, поперчіть і перемішайте до однорідності.
  5. Форму для запікання змастіть олією, перекладіть у неї рисову масу і розрівняйте поверхню. Посипте тертим пармезаном і запікайте 30 хвилин при температурі 180°C до золотистого кольору.

Вже перед подачею гарячу запіканку посипте дрібно порубаною зеленню — так аромати змішаються. Також ми розповідали, як смачно закрити компот з черешень на зиму.

Теги:
#Рецепт #Шинка #Запіканка #Рис