Найпростіша ситна вечеря: рецепт фантастично легкої запіканки
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Готується просто і з доступних продуктів
Ми розповідали, як приготувати цікаву запіканку на гарнір — з пшоном та броколі. Тепер ділимось простим рецептом ситної рисової запіканки з шинкою.
Завдяки яєчно-вершковій заливці страва виходить ніжною, а за пікантний смак відповідають м’ясо і смажені овочі. Рецептом поділились на порталі Shuba.
Інгредієнти:
- Рис довгий — 250 г
- Шинка — 250 г
- Моцарела — 250 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Морква — 1 шт.
- Оливкова олія — 60 мл
- Сіль, перець, зелень — до смаку
- Вершки — 500 мл
- Яйця курячі — 1 шт.
- Борошно пшеничне — 20 г
- Пармезан — 80 г
Спосіб приготування:
- Рис промийте і варіть у підсоленій воді 20 хвилин. Потім дайте охолонути.
- Очистьте цибулю і моркву та дрібно наріжте. Розігрійте в сковороді оливкову олію і обсмажте овочі до м’якості протягом 7-8 хвилин.
- Шинку і моцарелу наріжте дрібним кубиком. Зелень помийте і подрібніть.
- У мисці збийте яйце з вершками, додайте цибулю з морквою, моцарелу, шинку, рис і подрібнену зелень. Посоліть, поперчіть і перемішайте до однорідності.
- Форму для запікання змастіть олією, перекладіть у неї рисову масу і розрівняйте поверхню. Посипте тертим пармезаном і запікайте 30 хвилин при температурі 180°C до золотистого кольору.
Вже перед подачею гарячу запіканку посипте дрібно порубаною зеленню — так аромати змішаються. Також ми розповідали, як смачно закрити компот з черешень на зиму.