Найпростіша ситна вечеря: рецепт фантастично легкої запіканки

Готується просто і з доступних продуктів

Ми розповідали, як приготувати цікаву запіканку на гарнір — з пшоном та броколі. Тепер ділимось простим рецептом ситної рисової запіканки з шинкою.

Завдяки яєчно-вершковій заливці страва виходить ніжною, а за пікантний смак відповідають м’ясо і смажені овочі. Рецептом поділились на порталі Shuba.

Інгредієнти:

Рис довгий — 250 г

Шинка — 250 г

Моцарела — 250 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Оливкова олія — 60 мл

Сіль, перець, зелень — до смаку

Вершки — 500 мл

Яйця курячі — 1 шт.

Борошно пшеничне — 20 г

Пармезан — 80 г

Спосіб приготування:

Рис промийте і варіть у підсоленій воді 20 хвилин. Потім дайте охолонути. Очистьте цибулю і моркву та дрібно наріжте. Розігрійте в сковороді оливкову олію і обсмажте овочі до м’якості протягом 7-8 хвилин. Шинку і моцарелу наріжте дрібним кубиком. Зелень помийте і подрібніть. У мисці збийте яйце з вершками, додайте цибулю з морквою, моцарелу, шинку, рис і подрібнену зелень. Посоліть, поперчіть і перемішайте до однорідності. Форму для запікання змастіть олією, перекладіть у неї рисову масу і розрівняйте поверхню. Посипте тертим пармезаном і запікайте 30 хвилин при температурі 180°C до золотистого кольору.

Вже перед подачею гарячу запіканку посипте дрібно порубаною зеленню — так аромати змішаються. Також ми розповідали, як смачно закрити компот з черешень на зиму.