Ідеальний баланс: "золота" пропорція тіста для найкращих млинців

Млинці виходять тонесенькими та ніжними

Ми розповідали, як приготувати смачний яблучний рулет. Тепер ділимось секретами найтонших та найніжніших млинців.

Щоб досягти максимальної ніжності, необхідно враховувати кількість та якість певних складових частин тіста. Насамперед слід звернути увагу на такий компонент, як яйця. Від них залежить все — смакові якості страви будуть сумнівними як при надлишку, так і при нестачі цього інгредієнта. Про це розповідає ProstoWay.

Скільки яєць додавати в тісто

Кулінари-початківці часто вважають, що яєць у млинцях повинно бути багато. І це поширена помилка — насправді надлишок яєць лише призведе до появи "гумових" млинців.

Такі млинці все ж можна готувати. Подібний борошняний виріб ідеально підійде для приготування млинців з різними начинками.

Однак як "самостійна" страва вони вийдуть не дуже смачними. Тому 3-4 яйця на півлітра молока — це занадто багато.

Є й обернена помилка — коли на тісто кладуть одне яйце. Цього мало: тісто не зв’яжеться і рватиметься.

Ідеальна кількість – два яйця на кожні 500 грамів молока. Саме таке співвідношення забезпечує приготування максимально ніжних млинців.

Інші деталі

Слід пам’ятати про кількість борошна. Якщо для тіста були використані два яйця та півлітра молока, то в яєчно-молочну суміш потрібно додати ще 300 г борошна. Борошно важливо просіяти. Найкраще зробити це кілька разів.

Якщо потрібна додаткова пишність, молоко у тісті можна замінити кефіром. Також ми розповідали, як приготувати смачний черешневий компот на зиму.