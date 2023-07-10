Напій, що підіймає настрій: як зварити найсмачніше какао

Найбільше його люблять діти

Какао – відомий та багатьма улюблений напій. Його п’ють менше, ніж ароматну каву, але в деяких критеріях какао виграє — зокрема тим, що його можна дітям.

Какао просто приготувати, але важливо знати кілька деталей, від яких залежить його смак. Зокрема це стосується якості какао-порошку. Він не повинен містити у своєму складі цукру або інших добавок. Готують какао на основі молока або води — в залежності від цього змінюється і смак, і калорійність напою.

Інгредієнти:

Молоко — 1 л

Цукор — 3 ст. л.

Какао-порошок — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Наливаємо молоко в каструльку і ставимо на плиту. Вогонь повинен бути невеликим, а відходити від майбутнього какао не можна. Какао-порошок просіюємо через сито. Додаємо цукор і перемішуємо. У суміш цукру з какао додаємо трохи теплого молока, добре перемішуємо — не повинно бути жодної грудочки. Потім вливаємо цю суміш до молока.

Доводимо молоко до кипіння, знімаємо з плити — і можна розливати по чашках. Спосіб приготування напою на воді не сильно відрізняється. Звісно, це простіше — адже менша ймовірність, що напій пригорить або википить. Також ми розповідали, як готувати смачний яблучний рулет.