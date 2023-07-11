Так снідають у країні вранішнього сонця: рецепт повітряних оладок по-японськи
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У цьому рецепті важливо дотримуватись пропорцій
Хочете приготувати найпишніші оладки у світі? Тоді спробуйте хоч кейки — японські оладки, які схожі на інші: пористі і повітряні як пух!
"Це Смак" рекомендує точно, до грама дотримуватися вказаної кількості інгредієнтів. Якщо ж ви випікатимете їх у круглих металевих кільцях сервіровок діаметром 7 см, то ваші оладки вийдуть ідеальної форми. Якщо таких кілець немає, їх можна зробити своїми руками зі складеного в кілька разів листа фольги. Тому беремо добірні яйця, інші інгредієнти та йдемо готувати!
Як приготувати хотто кейки
Інгредієнти на 2 порції:
- яйце – 2 шт.;
- цукор – 35 г;
- молоко – 50 мл;
- пшеничне борошно — 55 г;
- сіль — 1 щіпка;
- розпушувач — 3 г;
- ванільний екстракт, апельсинова цедра, олія – по 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Акуратно відокремте білки від жовтків. Білки збийте міксером із щіпкою солі та 1 ч. л. цукру в тугу піну.
- До жовтків додайте цукор, що залишився, екстракт ванілі, апельсинову цедру і ретельно збийте. Коли маса стане однорідною, влийте молоко. У миску з жовтковою сумішшю всипте борошно разом з розпушувачем. Ще раз перемішайте.
- У жовткову масу порціями в три прийоми вмішайте білкову піну. В результаті у вас має вийти повітряне тісто, схоже на мус.
- Дно товстостінної сковороди та борти форм пензликом змастіть олією. Встановіть форми у сковороду. Прогрійте на невеликому вогні. На дві третини висоти бортів заповніть форми тістом. Накрийте сковороду, готуйте на мінімальному вогні 10 хвилин. Під час приготування не відчиняйте кришку!
- Акуратно підтягніть лопаткою форми і переверніть на інший бік. Знову накрийте кришкою та готуйте ще 5 хвилин.
- Зніміть форми зі сковороди, залиште на 10 хвилин, акуратно вийміть оладки з форм.
Подавайте хотто кейки з улюбленою ароматною кавою. Смачного.