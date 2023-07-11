Так снідають у країні вранішнього сонця: рецепт повітряних оладок по-японськи

У цьому рецепті важливо дотримуватись пропорцій

Хочете приготувати найпишніші оладки у світі? Тоді спробуйте хоч кейки — японські оладки, які схожі на інші: пористі і повітряні як пух!

"Це Смак" рекомендує точно, до грама дотримуватися вказаної кількості інгредієнтів. Якщо ж ви випікатимете їх у круглих металевих кільцях сервіровок діаметром 7 см, то ваші оладки вийдуть ідеальної форми. Якщо таких кілець немає, їх можна зробити своїми руками зі складеного в кілька разів листа фольги. Тому беремо добірні яйця, інші інгредієнти та йдемо готувати!

Як приготувати хотто кейки

Інгредієнти на 2 порції:

яйце – 2 шт.;

цукор – 35 г;

молоко – 50 мл;

пшеничне борошно — 55 г;

сіль — 1 щіпка;

розпушувач — 3 г;

ванільний екстракт, апельсинова цедра, олія – по 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Акуратно відокремте білки від жовтків. Білки збийте міксером із щіпкою солі та 1 ч. л. цукру в тугу піну. До жовтків додайте цукор, що залишився, екстракт ванілі, апельсинову цедру і ретельно збийте. Коли маса стане однорідною, влийте молоко. У миску з жовтковою сумішшю всипте борошно разом з розпушувачем. Ще раз перемішайте. У жовткову масу порціями в три прийоми вмішайте білкову піну. В результаті у вас має вийти повітряне тісто, схоже на мус. Дно товстостінної сковороди та борти форм пензликом змастіть олією. Встановіть форми у сковороду. Прогрійте на невеликому вогні. На дві третини висоти бортів заповніть форми тістом. Накрийте сковороду, готуйте на мінімальному вогні 10 хвилин. Під час приготування не відчиняйте кришку! Акуратно підтягніть лопаткою форми і переверніть на інший бік. Знову накрийте кришкою та готуйте ще 5 хвилин. Зніміть форми зі сковороди, залиште на 10 хвилин, акуратно вийміть оладки з форм.

Подавайте хотто кейки з улюбленою ароматною кавою. Смачного.