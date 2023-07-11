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Так снідають у країні вранішнього сонця: рецепт повітряних оладок по-японськи

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Чудово пишні оладки по-японськи
Чудово пишні оладки по-японськи. Фото cesmak.info

У цьому рецепті важливо дотримуватись пропорцій

Хочете приготувати найпишніші оладки у світі? Тоді спробуйте хоч кейки — японські оладки, які схожі на інші: пористі і повітряні як пух!

"Це Смак" рекомендує точно, до грама дотримуватися вказаної кількості інгредієнтів. Якщо ж ви випікатимете їх у круглих металевих кільцях сервіровок діаметром 7 см, то ваші оладки вийдуть ідеальної форми. Якщо таких кілець немає, їх можна зробити своїми руками зі складеного в кілька разів листа фольги. Тому беремо добірні яйця, інші інгредієнти та йдемо готувати!

Як приготувати хотто кейки

Інгредієнти на 2 порції:

  • яйце – 2 шт.;
  • цукор – 35 г;
  • молоко – 50 мл;
  • пшеничне борошно — 55 г;
  • сіль — 1 щіпка;
  • розпушувач — 3 г;
  • ванільний екстракт, апельсинова цедра, олія – по 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Акуратно відокремте білки від жовтків. Білки збийте міксером із щіпкою солі та 1 ч. л. цукру в тугу піну.
  2. До жовтків додайте цукор, що залишився, екстракт ванілі, апельсинову цедру і ретельно збийте. Коли маса стане однорідною, влийте молоко. У миску з жовтковою сумішшю всипте борошно разом з розпушувачем. Ще раз перемішайте.
  3. У жовткову масу порціями в три прийоми вмішайте білкову піну. В результаті у вас має вийти повітряне тісто, схоже на мус.
  4. Дно товстостінної сковороди та борти форм пензликом змастіть олією. Встановіть форми у сковороду. Прогрійте на невеликому вогні. На дві третини висоти бортів заповніть форми тістом. Накрийте сковороду, готуйте на мінімальному вогні 10 хвилин. Під час приготування не відчиняйте кришку!
  5. Акуратно підтягніть лопаткою форми і переверніть на інший бік. Знову накрийте кришкою та готуйте ще 5 хвилин.
  6. Зніміть форми зі сковороди, залиште на 10 хвилин, акуратно вийміть оладки з форм.

Подавайте хотто кейки з улюбленою ароматною кавою. Смачного.

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