Кілька хвилин — і найкращий сніданок готовий: рецепт неймовірних ледачих ватрушок на сковороді

Унікальний рецепт без тіста

На сніданок можна їсти солодке — якщо страва ситна і збалансована. Якщо ви вже готували давню українську страву — сластьони, то зверніть увагу на цей рецепт ледачих ватрушок.

На них знадобиться всього кілька хвилин вашого часу — адже не знадобиться навіть тісто. Весь секрет — у використанні хліба замість тіста. Це класичний рецепт, але за бажанням у начинку можна додавати різні фрукти та ягоди.

Інгредієнти:

1 батон

800 г сиру

2 курячі яйця

1 ст. л. з гіркою сметани

4 ст. л. цукру

1 ст. л. манки

1 склянка молока

Спосіб приготування:

Сир з’єднуємо з трьома столовими ложками цукру. Якщо сир із крупинками, то протираємо через сито або перебиваємо блендером. Ретельно перемішуємо. Начинка готова. Як основу беремо батон. Нарізаємо скибками близько 1,5 сантиметри товщиною. У молоко додаємо цукор, що залишився. Підігріваємо в мікрохвильовій печі або на плиті. Скибочки батона швидко занурюємо в молоко і перекладаємо на деко. Притискаємо пальцями вологу хлібну серединку. Повинне утворитись заглиблення для начинки, як основа з бортиками. У поглиблення викладаємо сирну начинку. Начинку та бортики у батона змащуємо збитим яйцем і випікаємо у розігрітій духовці при 200 градусах близько 15 хвилин.

Сигнал готовності — рум’яна скоринка батона. Вона залишається хрумкою і смачно контрастує з ніжною начинкою. Також ми розповідали, як приготувати солодкі бутерброди на сніданок.