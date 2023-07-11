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Кілька хвилин — і найкращий сніданок готовий: рецепт неймовірних ледачих ватрушок на сковороді

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такі ватрушки будуть їсти навіть вередливі діти
Такі ватрушки будуть їсти навіть вередливі діти. Фото Наше місто

Унікальний рецепт без тіста

На сніданок можна їсти солодке — якщо страва ситна і збалансована. Якщо ви вже готували давню українську страву — сластьони, то зверніть увагу на цей рецепт ледачих ватрушок.

На них знадобиться всього кілька хвилин вашого часу — адже не знадобиться навіть тісто. Весь секрет — у використанні хліба замість тіста. Це класичний рецепт, але за бажанням у начинку можна додавати різні фрукти та ягоди.

Інгредієнти:

  • 1 батон
  • 800 г сиру
  • 2 курячі яйця
  • 1 ст. л. з гіркою сметани
  • 4 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. манки
  • 1 склянка молока

Спосіб приготування:

  1. Сир з’єднуємо з трьома столовими ложками цукру. Якщо сир із крупинками, то протираємо через сито або перебиваємо блендером. Ретельно перемішуємо.
  2. Начинка готова. Як основу беремо батон. Нарізаємо скибками близько 1,5 сантиметри товщиною.
  3. У молоко додаємо цукор, що залишився. Підігріваємо в мікрохвильовій печі або на плиті. Скибочки батона швидко занурюємо в молоко і перекладаємо на деко.
  4. Притискаємо пальцями вологу хлібну серединку. Повинне утворитись заглиблення для начинки, як основа з бортиками.
  5. У поглиблення викладаємо сирну начинку. Начинку та бортики у батона змащуємо збитим яйцем і випікаємо у розігрітій духовці при 200 градусах близько 15 хвилин.

Сигнал готовності — рум’яна скоринка батона. Вона залишається хрумкою і смачно контрастує з ніжною начинкою. Також ми розповідали, як приготувати солодкі бутерброди на сніданок.

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#Рецепт #Випічка #Ватрушки #Сніданок