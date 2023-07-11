Кілька хвилин — і найкращий сніданок готовий: рецепт неймовірних ледачих ватрушок на сковороді
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Унікальний рецепт без тіста
На сніданок можна їсти солодке — якщо страва ситна і збалансована. Якщо ви вже готували давню українську страву — сластьони, то зверніть увагу на цей рецепт ледачих ватрушок.
На них знадобиться всього кілька хвилин вашого часу — адже не знадобиться навіть тісто. Весь секрет — у використанні хліба замість тіста. Це класичний рецепт, але за бажанням у начинку можна додавати різні фрукти та ягоди.
Інгредієнти:
- 1 батон
- 800 г сиру
- 2 курячі яйця
- 1 ст. л. з гіркою сметани
- 4 ст. л. цукру
- 1 ст. л. манки
- 1 склянка молока
Спосіб приготування:
- Сир з’єднуємо з трьома столовими ложками цукру. Якщо сир із крупинками, то протираємо через сито або перебиваємо блендером. Ретельно перемішуємо.
- Начинка готова. Як основу беремо батон. Нарізаємо скибками близько 1,5 сантиметри товщиною.
- У молоко додаємо цукор, що залишився. Підігріваємо в мікрохвильовій печі або на плиті. Скибочки батона швидко занурюємо в молоко і перекладаємо на деко.
- Притискаємо пальцями вологу хлібну серединку. Повинне утворитись заглиблення для начинки, як основа з бортиками.
- У поглиблення викладаємо сирну начинку. Начинку та бортики у батона змащуємо збитим яйцем і випікаємо у розігрітій духовці при 200 градусах близько 15 хвилин.
Сигнал готовності — рум’яна скоринка батона. Вона залишається хрумкою і смачно контрастує з ніжною начинкою. Також ми розповідали, як приготувати солодкі бутерброди на сніданок.