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Без цієї підливи ви не доторкнетесь до макаронів: рецепт найпростішого соусу для лінивих

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Сирна підлива до макаронів — найкращий соус на швидку руку
Сирна підлива до макаронів — найкращий соус на швидку руку. Фото shuba.life

Ви не зможете уявити собі макарони по-іншому!

Чи не знаєте з чим подати улюблені макарони і не хочете готувати складних соусів? Тоді ви за адресою — ми знайшли рецепт підливи для лінивих!

Для створення такого соусу вам знадобиться кілька інгредієнтів та трохи вашого вільного часу. Єдина важлива порада від Shuba: для цього рецепту вершкове масло треба вийняти з холодильника за годину перед приготуванням, щоб воно достатньо розм’якшилося. Ну що ж, беремо продукти та йдемо готувати!

Як приготувати сирну підливу до макаронів

Інгредієнти:

  • борошно — 2 ст. л.;
  • молоко 3,2% — 1 склянка;
  • масло вершкове 82% — 50 г;
  • твердий тертий сир — 200 г
  • олія, сіль, чорний перець, кмин, базилік сушений — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте невелику кількість рослинної олії в сковороді, додайте борошно, перемішайте і обсмажте до золотистості.
  2. Повільно влийте молоко в сковороду, розмішайте, доведіть до кипіння.
  3. Додайте тертий твердий сир, перемішайте. Укладіть розм’якшене вершкове масло та приправи, знову перемішайте.
  4. Ви можете додати варені макарони в соус і протушкувати 2 хвилини або полити зверху пасту. Подавайте соус гарячим.

До речі, не обов’язково використовувати макарони. Для цього рецепту можна приготувати свіжу пасту будинку.

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