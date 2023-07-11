Без цієї підливи ви не доторкнетесь до макаронів: рецепт найпростішого соусу для лінивих

Ви не зможете уявити собі макарони по-іншому!

Чи не знаєте з чим подати улюблені макарони і не хочете готувати складних соусів? Тоді ви за адресою — ми знайшли рецепт підливи для лінивих!

Для створення такого соусу вам знадобиться кілька інгредієнтів та трохи вашого вільного часу. Єдина важлива порада від Shuba: для цього рецепту вершкове масло треба вийняти з холодильника за годину перед приготуванням, щоб воно достатньо розм’якшилося. Ну що ж, беремо продукти та йдемо готувати!

Як приготувати сирну підливу до макаронів

Інгредієнти:

борошно — 2 ст. л.;

молоко 3,2% — 1 склянка;

масло вершкове 82% — 50 г;

твердий тертий сир — 200 г

олія, сіль, чорний перець, кмин, базилік сушений — за смаком.

Спосіб приготування:

Розігрійте невелику кількість рослинної олії в сковороді, додайте борошно, перемішайте і обсмажте до золотистості. Повільно влийте молоко в сковороду, розмішайте, доведіть до кипіння. Додайте тертий твердий сир, перемішайте. Укладіть розм’якшене вершкове масло та приправи, знову перемішайте. Ви можете додати варені макарони в соус і протушкувати 2 хвилини або полити зверху пасту. Подавайте соус гарячим.

До речі, не обов’язково використовувати макарони. Для цього рецепту можна приготувати свіжу пасту будинку.