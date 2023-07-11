Без цієї підливи ви не доторкнетесь до макаронів: рецепт найпростішого соусу для лінивих
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Ви не зможете уявити собі макарони по-іншому!
Чи не знаєте з чим подати улюблені макарони і не хочете готувати складних соусів? Тоді ви за адресою — ми знайшли рецепт підливи для лінивих!
Для створення такого соусу вам знадобиться кілька інгредієнтів та трохи вашого вільного часу. Єдина важлива порада від Shuba: для цього рецепту вершкове масло треба вийняти з холодильника за годину перед приготуванням, щоб воно достатньо розм’якшилося. Ну що ж, беремо продукти та йдемо готувати!
Як приготувати сирну підливу до макаронів
Інгредієнти:
- борошно — 2 ст. л.;
- молоко 3,2% — 1 склянка;
- масло вершкове 82% — 50 г;
- твердий тертий сир — 200 г
- олія, сіль, чорний перець, кмин, базилік сушений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Розігрійте невелику кількість рослинної олії в сковороді, додайте борошно, перемішайте і обсмажте до золотистості.
- Повільно влийте молоко в сковороду, розмішайте, доведіть до кипіння.
- Додайте тертий твердий сир, перемішайте. Укладіть розм’якшене вершкове масло та приправи, знову перемішайте.
- Ви можете додати варені макарони в соус і протушкувати 2 хвилини або полити зверху пасту. Подавайте соус гарячим.
До речі, не обов’язково використовувати макарони. Для цього рецепту можна приготувати свіжу пасту будинку.