Унікальний рецепт заправки, яка допоможе зварити борщ за півгодини
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Це ідеальний спосіб зберегти поживність, вітаміни, смак, аромат літніх овочів
Смачний борщ можна зварити швидко та легко, якщо заздалегідь приготувати борщову заправку. Приготуйте її раз – і оцініть за швидкість та смак.
Така борщова заправка від "Файних рецептів" – дуже потрібна консервація на зиму. Заправка виходить смачною, яскравою і зберігає більшу частину корисних речовин, і завдяки цій заправці ароматний наваристий борщ можна зварити за 25 хвилин.
Як приготувати борщову заправку
Інгредієнти:
- 5 кг буряків;
- 10 цибулин;
- 1 кг помідорів;
- 1 кг моркви;
- 1,50 ст. олії;
- 1,50 ст. оцту;
- 2 ст. л. солі;
- 1 ст. л. цукру.
Спосіб приготування:
- Буряк зварити та натерти на тертці.
- У каструлю налити масло, поставити на плиту, додати туди нарізану цибулю та натерту моркву.
- Потерти помідори та додати в каструлю. За бажання можна додати томатну пасту з розрахунку 50:50 (500г помідорів та 500гр томатної пасти).
- Додати буряк, сіль, цукор, оцет, добре перемішати та тушкувати 40 хвилин.
- Масу розкласти в банки та стерилізувати 25 хвилин. Закатати кришки, банки перевернути догори дном, укутати і залишити до повного остигання.
До речі, раніше "Телеграф" розповідав, полегшити собі приготування перших страв узимку та заморозити овочі для супу та борщу. Готуйте не лише смачно, а й швидко!