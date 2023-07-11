Унікальний рецепт заправки, яка допоможе зварити борщ за півгодини

Це ідеальний спосіб зберегти поживність, вітаміни, смак, аромат літніх овочів

Смачний борщ можна зварити швидко та легко, якщо заздалегідь приготувати борщову заправку. Приготуйте її раз – і оцініть за швидкість та смак.

Така борщова заправка від "Файних рецептів" – дуже потрібна консервація на зиму. Заправка виходить смачною, яскравою і зберігає більшу частину корисних речовин, і завдяки цій заправці ароматний наваристий борщ можна зварити за 25 хвилин.

Як приготувати борщову заправку

Інгредієнти:

5 кг буряків;

10 цибулин;

1 кг помідорів;

1 кг моркви;

1,50 ст. олії;

1,50 ст. оцту;

2 ст. л. солі;

1 ст. л. цукру.

Спосіб приготування:

Буряк зварити та натерти на тертці. У каструлю налити масло, поставити на плиту, додати туди нарізану цибулю та натерту моркву. Потерти помідори та додати в каструлю. За бажання можна додати томатну пасту з розрахунку 50:50 (500г помідорів та 500гр томатної пасти). Додати буряк, сіль, цукор, оцет, добре перемішати та тушкувати 40 хвилин. Масу розкласти в банки та стерилізувати 25 хвилин. Закатати кришки, банки перевернути догори дном, укутати і залишити до повного остигання.

До речі, раніше "Телеграф" розповідав, полегшити собі приготування перших страв узимку та заморозити овочі для супу та борщу. Готуйте не лише смачно, а й швидко!