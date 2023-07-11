Два яйця і трохи сиру: рецепт фантастичної бюджетної смакоти до чаю

Ідеально до чаю чи кави

Кисломолочний сир — незамінний продукт. Він і смачний, і ситний, і корисний. Якшо ви вже готували пишні сирники, зверніть увагу на цей рецепт сочників.

Вони виходять дуже ніжними й смачними. Ще й готуються просто. Рецептом поділились на порталі "Пляшка".

Інгредієнти:

350 г борошна;

150 г цукру (100 г для тіста+50 г для начинки);

1 ч. лож. розпушувача;

1 ч. лож. ванільного цукру;

125 г сметани (100 г для тіста+25 г для начинки);

100 г вершкового масла;

2 яйця;

0,2 ч. лож. солі;

350 г м’якого сиру;

2 ст.лож. крохмалю;

2 ст.лож. молока;

80 г родзинок.

Спосіб приготування:

Борошно просійте крізь сито. Додайте сіль, ванільний цукор і розпушувач. Ретельно перемішайте і відставте вбік. У глибокій мисочці змішайте яйце з двома третинами цукру. Додайте вершкове масло і ретельно змішайте. Долийте 100 г сметани й знову мішайте, щоб вийшла однорідна маса. Змішайте суху й рідку основи та замісіть тісто. Місіть руками не менше 5 хвилин. Після цього ковбик із тіста складіть у целофан і відправте на одну годину до холодильника. Для начинки візьміть ще одне яйце, відділіть білок від жовтка. Білок змішайте з рештою цукру і збийте в пишну піну. Поступово додавайте сир, продовжуючи перемішувати. Потім вмішайте рештки сметани, крохмаль і родзинки. Коли тісто настоїться, дістаньте його з холодильника і викладіть на дошку, присипану борошном. Розімніть колобок тіста і розділіть на 12 частин. Кожну частинку розкатайте качалкою. Всередину викладайте по 1 ложці начинки, згортайте кружальце вдвоє і притискайте пальцями краї. Викладайте на деко, встелене пергаментом. Верх сочників змастіть жовтком. Розігрійте духовку до 200 градусів, поставте деко, температуру знизьте до 190 градусів і випікайте пів години.

Їсти сочники можна одразу, як спечуться. Також ми розповідали, як пекти смачний яблучний рулет.