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Два яйця і трохи сиру: рецепт фантастичної бюджетної смакоти до чаю

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Спечіть сочники, якщо хочеться смачненького
Спечіть сочники, якщо хочеться смачненького. Фото Портал "Пляшка"

Ідеально до чаю чи кави

Кисломолочний сир — незамінний продукт. Він і смачний, і ситний, і корисний. Якшо ви вже готували пишні сирники, зверніть увагу на цей рецепт сочників.

Вони виходять дуже ніжними й смачними. Ще й готуються просто. Рецептом поділились на порталі "Пляшка".

Інгредієнти:

  • 350 г борошна;
  • 150 г цукру (100 г для тіста+50 г для начинки);
  • 1 ч. лож. розпушувача;
  • 1 ч. лож. ванільного цукру;
  • 125 г сметани (100 г для тіста+25 г для начинки);
  • 100 г вершкового масла;
  • 2 яйця;
  • 0,2 ч. лож. солі;
  • 350 г м’якого сиру;
  • 2 ст.лож. крохмалю;
  • 2 ст.лож. молока;
  • 80 г родзинок.

Спосіб приготування:

  1. Борошно просійте крізь сито. Додайте сіль, ванільний цукор і розпушувач. Ретельно перемішайте і відставте вбік.
  2. У глибокій мисочці змішайте яйце з двома третинами цукру. Додайте вершкове масло і ретельно змішайте. Долийте 100 г сметани й знову мішайте, щоб вийшла однорідна маса.
  3. Змішайте суху й рідку основи та замісіть тісто. Місіть руками не менше 5 хвилин. Після цього ковбик із тіста складіть у целофан і відправте на одну годину до холодильника.
  4. Для начинки візьміть ще одне яйце, відділіть білок від жовтка. Білок змішайте з рештою цукру і збийте в пишну піну. Поступово додавайте сир, продовжуючи перемішувати. Потім вмішайте рештки сметани, крохмаль і родзинки.
  5. Коли тісто настоїться, дістаньте його з холодильника і викладіть на дошку, присипану борошном. Розімніть колобок тіста і розділіть на 12 частин. Кожну частинку розкатайте качалкою. Всередину викладайте по 1 ложці начинки, згортайте кружальце вдвоє і притискайте пальцями краї.
  6. Викладайте на деко, встелене пергаментом. Верх сочників змастіть жовтком. Розігрійте духовку до 200 градусів, поставте деко, температуру знизьте до 190 градусів і випікайте пів години.

Їсти сочники можна одразу, як спечуться. Також ми розповідали, як пекти смачний яблучний рулет.

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#Рецепт #Сир #Випічка #Сочники