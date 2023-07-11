Без краплі хімії: простий рецепт домашнього кетчупу на зиму

Збережіть собі цей рецепт — він точно знадобиться

Ми розповідали, як приготувати ідеальний соус для кабачків. Наступний рецепт кетчупу універсальний — його можна навіть закрити на зиму.

Цей томатний соус має насичений та приємний смак, а у складі — нічого зайвого, на відміну від магазинних аналогів. Ви точно будете знати, що поклали туди лише якісні продукти. Рецептом поділились на Pixelinform.

Інгредієнти:

3 кг помідорів

1 головка часнику

1 цибулина

3 столові ложки цукру

1 чайна ложка солі

1 чайна ложка порошку гірчиці

спеції до смаку

1 лавровий листок

чверть столової ложки 70% оцтової есенції

Спосіб приготування:

Помідори миємо, чистимо часник та цибулю. Ці овочі пропускаємо через м’ясорубку до утворення однорідної маси. Суміш, що вийшла, ставимо на вогонь та варимо протягом десяти хвилин. Ви помітите, що почав відокремлюватись сік — його треба видалити. Вимикаємо вогонь. Перебиваємо масу занурювальним блендером. Пропускаємо через сито — щоб очистити кетчуп від шкірки та насіння. У суміш вводимо три великі ложки цукру, по одній маленькій ложці солі та порошку гірчиці, лавровий лист (одну штуку). Додаємо будь-які спеції до смаку. Знову відправляємо заготівлю на вогонь та готуємо протягом десяти хвилин. В кінці прибираємо лавровий лист і вводимо чверть ложки 70 оцту і перемішуємо.

Кетчуп переливаємо у стерильні банки та пляшки. Доки заготовка не охолоне, банки чи пляшки потрібно тримати у перевернутому вигляді. Також ми розповідали, як приготувати смачне смородинове варення.