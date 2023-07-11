Без краплі хімії: простий рецепт домашнього кетчупу на зиму
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Ми розповідали, як приготувати ідеальний соус для кабачків. Наступний рецепт кетчупу універсальний — його можна навіть закрити на зиму.
Цей томатний соус має насичений та приємний смак, а у складі — нічого зайвого, на відміну від магазинних аналогів. Ви точно будете знати, що поклали туди лише якісні продукти. Рецептом поділились на Pixelinform.
Інгредієнти:
- 3 кг помідорів
- 1 головка часнику
- 1 цибулина
- 3 столові ложки цукру
- 1 чайна ложка солі
- 1 чайна ложка порошку гірчиці
- спеції до смаку
- 1 лавровий листок
- чверть столової ложки 70% оцтової есенції
Спосіб приготування:
- Помідори миємо, чистимо часник та цибулю. Ці овочі пропускаємо через м’ясорубку до утворення однорідної маси.
- Суміш, що вийшла, ставимо на вогонь та варимо протягом десяти хвилин. Ви помітите, що почав відокремлюватись сік — його треба видалити.
- Вимикаємо вогонь. Перебиваємо масу занурювальним блендером. Пропускаємо через сито — щоб очистити кетчуп від шкірки та насіння.
- У суміш вводимо три великі ложки цукру, по одній маленькій ложці солі та порошку гірчиці, лавровий лист (одну штуку). Додаємо будь-які спеції до смаку.
- Знову відправляємо заготівлю на вогонь та готуємо протягом десяти хвилин. В кінці прибираємо лавровий лист і вводимо чверть ложки 70 оцту і перемішуємо.
Кетчуп переливаємо у стерильні банки та пляшки. Доки заготовка не охолоне, банки чи пляшки потрібно тримати у перевернутому вигляді. Також ми розповідали, як приготувати смачне смородинове варення.