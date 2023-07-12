Модний напій без витрат на подорож: неймовірний рецепт корейської кави дальгона

Готувати таку приголомшливу каву не довше, ніж ваша звична

Якщо ви хочете урізноманітнити ваше ранкове меню, спробуйте каву дальгона — збитий кавовий напій, дуже популярний у Південній Кореї. Появу назви цього напою приписують південнокорейському актору Чжону Іль У, який замовив збиту каву в Макао. Саме він і порівняв смак кави зі смаком дальгони — корейських солодощів, які готуються із розтопленого цукру та харчової соди.

На приготування дальгони за рецептом "Мета" вам знадобиться приблизно стільки часу, скільки на ранкові процедури. При цьому вам знадобляться тільки розчинна кава, цукор, вода, лід та молоко. За бажанням можете додати шоколад або ваніль.

Як приготувати каву дальгону

Інгредієнти:

розчинна кава — 4 упаковки;

цукор-пісок — 2 ст.л;

окріп – 2 ст.л;

лід, кориця, молоко.

Спосіб приготування:

Витягніть вміст пакетиків у глибоку миску і змішайте з цукром. Залийте гарячою водою і збийте до однорідності ручним міксером або вінчиком близько 2 хвилин до пишної текстури. Прозорий скляний стакан наповніть молоком із кубиками льоду, а зверху акуратно залийте каву. За бажанням можете притрусити тертим шоколадом або корицею для смаку.

До речі, чудовий шоколад можна приготувати і вдома. Потрібно вам всього чотири інгредієнти і трохи часу.