Зекономите на піцерії та доставці: лінивіше рецепту піци ви не знайдете

Неймовірно проста і швидка у приготуванні страва

Піца — це всім відома італійська страва, що складається з тіста, вкрита сиром, томатами та іншими інгредієнтами. Рецепти піци нині обчислюються не сотнями, а тисячами. А що робити, якщо не хочеться порпатися з тестом?

Бабусині рецепти радять замінити його на батон. За максимально короткий час ви зможете приготувати фантастично смачну піцу, якою будуть у захваті і ви, і ваші діти. Спробуємо?

Як приготувати піцу з батону

Інгредієнти:

батон — 1 шт.;

кетчуп — 2 ст.л.;

ковбаса – 150 г;

солоний огірок – 1 шт.;

помідори – 2 шт.;

яйця – 3 шт.;

молоко – 3 ст.л.;

петрушка – 15 г;

сіль — 1/3 ч.л.;

сир – 100 г.

Спосіб приготування:

Батон необхідно розрізати навпіл уздовж. М’якуш трохи прибрати — з батона повинен вийти "човник". Потрібно покласти батон на застелене пергаментним папером деко і змастити кетчупом. На кетчуп покласти порізану у довільній формі ковбасу. Зверху на кобасу слід викласти шар нарізаних шматочками огірків, далі шар нарізаних помідорів. Для заливання миску необхідно розбити яйця, посолити, додати зелень, молоко і перемішати. Заправкою рівномірно просочіть обидві половинки батона. Піцу посипати сиром і відправити в духовку на 25-30 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, який сир краще використовувати для приготування піци. Дотримуючись цих хитрощів, ви готуватимете страву краще, ніж у піцеріях.