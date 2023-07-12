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Зекономите на піцерії та доставці: лінивіше рецепту піци ви не знайдете

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Піца з батона — гідна заміна класичній страві
Піца з батона — гідна заміна класичній страві. Фото babusyni-retsepty

Неймовірно проста і швидка у приготуванні страва

Піца — це всім відома італійська страва, що складається з тіста, вкрита сиром, томатами та іншими інгредієнтами. Рецепти піци нині обчислюються не сотнями, а тисячами. А що робити, якщо не хочеться порпатися з тестом?

Бабусині рецепти радять замінити його на батон. За максимально короткий час ви зможете приготувати фантастично смачну піцу, якою будуть у захваті і ви, і ваші діти. Спробуємо?

Як приготувати піцу з батону

Інгредієнти:

  • батон — 1 шт.;
  • кетчуп — 2 ст.л.;
  • ковбаса – 150 г;
  • солоний огірок – 1 шт.;
  • помідори – 2 шт.;
  • яйця – 3 шт.;
  • молоко – 3 ст.л.;
  • петрушка – 15 г;
  • сіль — 1/3 ч.л.;
  • сир – 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Батон необхідно розрізати навпіл уздовж. М’якуш трохи прибрати — з батона повинен вийти "човник".
  2. Потрібно покласти батон на застелене пергаментним папером деко і змастити кетчупом.
  3. На кетчуп покласти порізану у довільній формі ковбасу.
  4. Зверху на кобасу слід викласти шар нарізаних шматочками огірків, далі шар нарізаних помідорів.
  5. Для заливання миску необхідно розбити яйця, посолити, додати зелень, молоко і перемішати. Заправкою рівномірно просочіть обидві половинки батона.
  6. Піцу посипати сиром і відправити в духовку на 25-30 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, який сир краще використовувати для приготування піци. Дотримуючись цих хитрощів, ви готуватимете страву краще, ніж у піцеріях.

Теги:
#Рецепт #Піца #Батон #Готуємо вдома