Зекономите на піцерії та доставці: лінивіше рецепту піци ви не знайдете
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Неймовірно проста і швидка у приготуванні страва
Піца — це всім відома італійська страва, що складається з тіста, вкрита сиром, томатами та іншими інгредієнтами. Рецепти піци нині обчислюються не сотнями, а тисячами. А що робити, якщо не хочеться порпатися з тестом?
Бабусині рецепти радять замінити його на батон. За максимально короткий час ви зможете приготувати фантастично смачну піцу, якою будуть у захваті і ви, і ваші діти. Спробуємо?
Як приготувати піцу з батону
Інгредієнти:
- батон — 1 шт.;
- кетчуп — 2 ст.л.;
- ковбаса – 150 г;
- солоний огірок – 1 шт.;
- помідори – 2 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- молоко – 3 ст.л.;
- петрушка – 15 г;
- сіль — 1/3 ч.л.;
- сир – 100 г.
Спосіб приготування:
- Батон необхідно розрізати навпіл уздовж. М’якуш трохи прибрати — з батона повинен вийти "човник".
- Потрібно покласти батон на застелене пергаментним папером деко і змастити кетчупом.
- На кетчуп покласти порізану у довільній формі ковбасу.
- Зверху на кобасу слід викласти шар нарізаних шматочками огірків, далі шар нарізаних помідорів.
- Для заливання миску необхідно розбити яйця, посолити, додати зелень, молоко і перемішати. Заправкою рівномірно просочіть обидві половинки батона.
- Піцу посипати сиром і відправити в духовку на 25-30 хвилин при температурі 180 градусів.
Раніше "Телеграф" розповідав, який сир краще використовувати для приготування піци. Дотримуючись цих хитрощів, ви готуватимете страву краще, ніж у піцеріях.