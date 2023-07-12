Вам навіть варити не доведеться: три незвичайні способи приготування кукурудзи
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Смачно та неймовірно швидко!
В Україні вже починається сезон одного з найулюбленіших літніх ласощів – кукурудзи. Це найпростіший у приготуванні, але дуже цінний та корисний продукт. Її можна зварити, посмажити, зробити борошно, варити каші і навіть законсервувати на зиму.
А ви знали, що кукурудзу можна не лише довго варити на плиті? Разом з FoodOboz поділимося 3 найшвидшими, найпростішими і дуже незвичайними способами приготування молодої кукурудзи без варіння.
Гостра кукурудза у духовці
Це ідеальний варіант до м’яса як гарнір.
Інгредієнти:
- молода кукурудза – 2-3 шт.;
- сухий перець чилі – 1/2 ч. л.;
- олія – 1-2 ст. л.;
- вершкове масло – 50-80 г;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Кукурудзу очистіть, качани поламайте або наріжте на 3-4 частини в залежності від розміру.
- Викладіть на деко, щедро змастіть сіллю і перцем, змастіть олією і відправте в духовку на 20 хвилин при 180°С.
- За 10 хвилин до готовності дістаньте кукурудзу і полийте розтопленим вершковим маслом і відправте у духовку.
- Перед подачею ще можна присолити до смаку.
Кукурудза на грилі
Інгредієнти:
- молода кукурудза – 2-3 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- паприка – 1 ст. л.;
- вершкове масло – 50 г.
Спосіб приготування:
- Змішайте паприку із сіллю, ретельно перемішайте.
- Розтопіть вершкове масло і додайте туди ж, перемішайте.
- Почистіть кукурудзу, за бажання поламайте навпіл, щедро змастіть гострим соусом.
- Викладіть на сітку і смажте близько 15 хвилин із двох сторін, переодично перевертаючи.
- Перед подачею ще можна присолити до смаку.
Кукурудза на мангалі в качанах
Це найпростіший і найшвидший спосіб приготування страви.
Інгредієнти:
- кукурудза – 2-3 шт.;
- вода – 1,5 л;
- сіль — 1 ч. л.;
- вершкове масло – 50 г.
Спосіб приготування:
- У великій мисці замочіть цілу, не очищену кукурудзу на 30 хвилин — так вона при жарінні залишиться дуже соковитою. Після закінчення часу — акуратно розгорніть листочки, але не рвіть.
- Розтопіть вершкове масло і акуратно змастіть кукурудзу. Потім листочки згорніть назад і перев’яжіть харчовою ниткою так, щоб вони в процесі приготування не розкрилися.
- Викладіть їх на мангал та запікайте близько 20-25 хвилин до повної готовності.
Кукурудза смачна як самостійна страва або як гарнір до улюбленої запеченої курки. Смачного!