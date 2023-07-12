Вам навіть варити не доведеться: три незвичайні способи приготування кукурудзи

Смачно та неймовірно швидко!

В Україні вже починається сезон одного з найулюбленіших літніх ласощів – кукурудзи. Це найпростіший у приготуванні, але дуже цінний та корисний продукт. Її можна зварити, посмажити, зробити борошно, варити каші і навіть законсервувати на зиму.

А ви знали, що кукурудзу можна не лише довго варити на плиті? Разом з FoodOboz поділимося 3 найшвидшими, найпростішими і дуже незвичайними способами приготування молодої кукурудзи без варіння.

Гостра кукурудза у духовці

Це ідеальний варіант до м’яса як гарнір.

Інгредієнти:

молода кукурудза – 2-3 шт.;

сухий перець чилі – 1/2 ч. л.;

олія – 1-2 ст. л.;

вершкове масло – 50-80 г;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Кукурудзу очистіть, качани поламайте або наріжте на 3-4 частини в залежності від розміру. Викладіть на деко, щедро змастіть сіллю і перцем, змастіть олією і відправте в духовку на 20 хвилин при 180°С. За 10 хвилин до готовності дістаньте кукурудзу і полийте розтопленим вершковим маслом і відправте у духовку. Перед подачею ще можна присолити до смаку.

Кукурудза на грилі

Інгредієнти:

молода кукурудза – 2-3 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

паприка – 1 ст. л.;

вершкове масло – 50 г.

Спосіб приготування:

Змішайте паприку із сіллю, ретельно перемішайте. Розтопіть вершкове масло і додайте туди ж, перемішайте. Почистіть кукурудзу, за бажання поламайте навпіл, щедро змастіть гострим соусом. Викладіть на сітку і смажте близько 15 хвилин із двох сторін, переодично перевертаючи. Перед подачею ще можна присолити до смаку.

Кукурудза на мангалі в качанах

Це найпростіший і найшвидший спосіб приготування страви.

Інгредієнти:

кукурудза – 2-3 шт.;

вода – 1,5 л;

сіль — 1 ч. л.;

вершкове масло – 50 г.

Спосіб приготування:

У великій мисці замочіть цілу, не очищену кукурудзу на 30 хвилин — так вона при жарінні залишиться дуже соковитою. Після закінчення часу — акуратно розгорніть листочки, але не рвіть. Розтопіть вершкове масло і акуратно змастіть кукурудзу. Потім листочки згорніть назад і перев’яжіть харчовою ниткою так, щоб вони в процесі приготування не розкрилися. Викладіть їх на мангал та запікайте близько 20-25 хвилин до повної готовності.

Кукурудза смачна як самостійна страва або як гарнір до улюбленої запеченої курки. Смачного!