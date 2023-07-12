Ситна вечеря за півгодини: для цієї запеченої картоплі потрібні лише три інгредієнти

Лише півгодини часу — і гора картоплі на столі!

Картопля по-селянськи – страва, популярна у всьому світі. Картопля по-селянськи люблять за рум’яну золотисту скоринку, що покриває кожну скибочку, і за ніжний смак усередині. Готувати страву неймовірно просто, а подавати можна як самостійну страву чи гарнір.

Щоб приготувати картоплю по-селянськи за рецептом Shuba, необхідно лише три інгредієнти: картопля, олія та спеції. Заради приготування такої страви не треба метатися піввечора на кухні, але на столі у вас з’явиться найсмачніша картопля!

Як приготувати картоплю по-селянськи

Інгредієнти на 4 порції:

картопля — 1 кг;

оливкова олія — 4 ч. л.;

спеції, часник сушений, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Беремо картоплю, чистимо і нарізаємо кожну картоплю на 4 частини. Розігріваємо духовку до 200°С. Готуємо спеції для картоплі: змішуємо сіль, сушений часник та спеції для картоплі з олією. Іноді в спеції для картоплі вже додають сіль, тому перед використанням спробуйте на сіль або перевірте склад. Змішуємо масло зі спеціями та картоплею — це зручніше зробити в каструлі з кришкою. Добре збовтуємо і стежимо, щоби все рівномірно розподілилися. На застелене фольгою деко викладаємо шматочки картоплі. Ставимо деко в духовку на 40-50 хвилин. Ви зрозумієте, що картопля готова, коли в неї з’явиться рум’яна скоринка і вона буде м’якою всередині.

Подаємо теплою як гарнір або самостійно зі сметанним або будь-яким іншим соусом. За бажання можете прикрасити страву зеленню. Смачного!