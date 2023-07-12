Будуть такими ж пишними на третій день: найкращий рецепт тіста для улюблених пиріжків

Інші рецепти не шукайте — цей найкращий

У вас теж думка про пухкі пиріжки в духовці викликає найтепліші спогади? Напевно, у кожного є своя історія, де бабуся чи мама недільного ранку готує такі смаколики.

А чи хочете спробувати самі приготувати такі пиріжки? У цій справі багато залежить саме від тіста. "Школа життя" пропонує зробити ніжне, еластичне сметанне тісто. З ним так легко працювати, що впорається навіть початківець. Що стосується начинки, то тут ви можете проявити фантазію та наповнити пиріжки відповідно до своїх смакових уподобань.

Як приготувати тісто на пиріжки

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

сметана 20% жирності – 400 г;

борошно – 0,8 кг;

дріжджі швидкодіючі – 1 пакетик;

цукор – 3 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

тепла вода – 80мл.

Спосіб приготування:

Дріжджі розводимо у теплій воді, додаємо чайну ложку цукру і даємо постояти в теплому місці 15 хвилин. Окремо збиваємо яйця, цукор та чайну ложку солі у гарну піну. Додаємо сметану, перемішуємо, а потім цю суміш виливаємо в дріжджі. Туди ж додаємо борошно, замішуємо і вимішуємо тісто і залишаємо його на годину в теплому місці, накривши серветкою. Тісто має збільшитися обсягом. Ліпимо пиріжки з улюбленою начинкою. Змастити яйцем, дати постояти 15 хвилин і відправити пиріжки в духовку.

А щоб пиріжки довго не черствіли, додайте до тіста один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленою випічкою довго!