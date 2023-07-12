Таку страву не готують навіть у ресторані: рецепт незвичайного салату з буряка та малини

Кисло-солодка малина та помідори чері — запорука незвичайного смаку страви

Якщо ви любите овочеві страви, ви напевно любите найрізноманітніші вітамінні салати. А чи знаєте ви, що якщо є бажання, навіть звичайнісіньку таку страву можна перетворити на кулінарний шедевр?

Наприклад, якщо до звичайного буряка додати кисло-солодку малину та помідори чері, то вийде неймовірного смаку салат. Легка літня страва за рецептом "Мета" стане чудовим доповненням до повноцінного обіду чи вечері.

Як приготувати салат з буряка та малини

Інгредієнти

Для салату:

салатна зелень — 150 г;

томати чері — 170 г;

буряк — 3 шт.;

мигдаль — 50 г;

чебрець, гілочка — 2 г;

малина — 170 г;

авокадо — 2 шт.

Для заправки:

малина — 18 г;

чебрець, гілочка — 1 г;

мед — 25 г;

білий винний оцет — 50 мл;

сіль — 2 г;

оливкова олія — 50 мл.

Спосіб приготування:

Для заправки в банці з кришкою змішайте всі інгредієнти. Струсіть суміш. Для салату відваріть буряк, поки він не стане м’яким. В кінці перекладіть його в холодну воду і зніміть шкірку. Наріжте тонкими кружальцями та додайте салат. Помідори та авокадо також наріжте кружальцями. Подрібніть чебрець. Наріжте мигдаль. Покладіть всі інгредієнти салату в миску із міксом зелені. Додайте потрібну кількість заправки та перемішайте.

Подавайте страву з мішечками з лаваша з капустою та куркою та насолоджуйтесь. Смачного!