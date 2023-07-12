Таку страву не готують навіть у ресторані: рецепт незвичайного салату з буряка та малини
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Кисло-солодка малина та помідори чері — запорука незвичайного смаку страви
Якщо ви любите овочеві страви, ви напевно любите найрізноманітніші вітамінні салати. А чи знаєте ви, що якщо є бажання, навіть звичайнісіньку таку страву можна перетворити на кулінарний шедевр?
Наприклад, якщо до звичайного буряка додати кисло-солодку малину та помідори чері, то вийде неймовірного смаку салат. Легка літня страва за рецептом "Мета" стане чудовим доповненням до повноцінного обіду чи вечері.
Як приготувати салат з буряка та малини
Інгредієнти
Для салату:
- салатна зелень — 150 г;
- томати чері — 170 г;
- буряк — 3 шт.;
- мигдаль — 50 г;
- чебрець, гілочка — 2 г;
- малина — 170 г;
- авокадо — 2 шт.
Для заправки:
- малина — 18 г;
- чебрець, гілочка — 1 г;
- мед — 25 г;
- білий винний оцет — 50 мл;
- сіль — 2 г;
- оливкова олія — 50 мл.
Спосіб приготування:
- Для заправки в банці з кришкою змішайте всі інгредієнти. Струсіть суміш.
- Для салату відваріть буряк, поки він не стане м’яким. В кінці перекладіть його в холодну воду і зніміть шкірку. Наріжте тонкими кружальцями та додайте салат.
- Помідори та авокадо також наріжте кружальцями. Подрібніть чебрець. Наріжте мигдаль.
- Покладіть всі інгредієнти салату в миску із міксом зелені.
- Додайте потрібну кількість заправки та перемішайте.
Подавайте страву з мішечками з лаваша з капустою та куркою та насолоджуйтесь. Смачного!