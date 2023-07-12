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Таку страву не готують навіть у ресторані: рецепт незвичайного салату з буряка та малини

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайний салат з буряка та малини
Незвичайний салат з буряка та малини. Фото Depositphotos

Кисло-солодка малина та помідори чері — запорука незвичайного смаку страви

Якщо ви любите овочеві страви, ви напевно любите найрізноманітніші вітамінні салати. А чи знаєте ви, що якщо є бажання, навіть звичайнісіньку таку страву можна перетворити на кулінарний шедевр?

Наприклад, якщо до звичайного буряка додати кисло-солодку малину та помідори чері, то вийде неймовірного смаку салат. Легка літня страва за рецептом "Мета" стане чудовим доповненням до повноцінного обіду чи вечері.

Як приготувати салат з буряка та малини

Інгредієнти

Для салату:

  • салатна зелень — 150 г;
  • томати чері — 170 г;
  • буряк — 3 шт.;
  • мигдаль — 50 г;
  • чебрець, гілочка — 2 г;
  • малина — 170 г;
  • авокадо — 2 шт.

Для заправки:

  • малина — 18 г;
  • чебрець, гілочка — 1 г;
  • мед — 25 г;
  • білий винний оцет — 50 мл;
  • сіль — 2 г;
  • оливкова олія — 50 мл.

Спосіб приготування:

  1. Для заправки в банці з кришкою змішайте всі інгредієнти. Струсіть суміш.
  2. Для салату відваріть буряк, поки він не стане м’яким. В кінці перекладіть його в холодну воду і зніміть шкірку. Наріжте тонкими кружальцями та додайте салат.
  3. Помідори та авокадо також наріжте кружальцями. Подрібніть чебрець. Наріжте мигдаль.
  4. Покладіть всі інгредієнти салату в миску із міксом зелені.
  5. Додайте потрібну кількість заправки та перемішайте.

Подавайте страву з мішечками з лаваша з капустою та куркою та насолоджуйтесь. Смачного!

Теги:
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