Просто наріжте та потрусіть: для такої страви кабачки не треба ні смажити, ні тушкувати

Не тільки неймовірно смачно, але ще й просто готуються

Кабачок по праву вважається королем літнього сезону. Чого тільки не вигадали з цього овочу — і неперевершені оладки, і смачну піцу. А яка виходить кабачкова ікра — просто язик можна проковтнути!

Кабачки чудово справляються з роллю смачної закуски. Варто лише їх нарізати, струсити в пакеті – і фантастична страва готова. Не вірите? Приготуйте їх за рецептом "Попоїсти" – і ви так готуватимете щодня!

Як приготувати мариновані кабачки

Інгредієнти:

кабачки молоді – 3 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

кріп – 1 пучок;

петрушка (зелень) – 1 пучок;

часник — 2 зуб.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 0.5 ч. л.;

гірчиця у зернах – 1 ст. л.;

оцет яблучний 6% — 3 ст. л.;

перець чорний мелений, червоний гіркий перець мелений, паприка – на свій смак.

Спосіб приготування:

Кабачки нарізаємо тонкими кружальцями. Цибулю ріжемо тонкими кільцями. Цибулю та петрушку подрібнюємо. Складаємо в пакет кабачки, цибулю та зелень, дрібно подрібнений часник. Солимо, додаємо цукор, оцет та інші інгредієнти. Закриваємо пакет і інтенсивно струшуємо, щоб добре перемішалося. Відправляємо на 3-6 годин у холодильник, періодично перемішуючи, щоб маринад добре просочував усі кабачки.

Така закуска виходить просто дивовижною. Вона відмінно підходить до різних м’ясних страв, запеченої, відвареної або смаженої молодої картоплі, до шашликів, відбивних та інших гарнірів та страв.