Рецепт найсмачніших лангошів: закарпатська страва, що нагодує всю сім’ю
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Гарний швидкий сніданок на всю сім’ю
Ми розповідали, як приготувати традиційну ріплянку. Лангош — ще одна автентична закарпатська страва.
Це коржик із дріжджового тіста, який смажиться в олії. Подають його найчастіше з часниковим соусом, сметаною, сиром або ж з усіма цими інгредієнтами разом. Рецептом поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.
Інгредієнти:
- 250 грамів пшеничного борошна;
- 150 грамів картопляного пюре;
- 6 грамів свіжих дріжджів;
- 100 грамів молока;
- ½ чайної ложки цукру;
- 2 зубчики часнику;
- 4 ложки сметани;
- 200 грамів твердого сиру;
- сіль;
- мелена паприка;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Для тіста з'єднуємо тепле молоко, дріжджі, цукор та сіль. Додаємо до суміші картопляне пюре й усе перемішуємо.
- Невеликими порціями додаємо до суміші борошно, замішуючи тісто. Воно вийде трішки липким та м'яким.
- Перекладаємо тісто до миски, накриваємо харчовою плівкою й відправляємо в тепле місце на 1 – 2 години. Коли тісто відпочине, розігріваємо олію для смаження лангошів.
- Щедро посипаємо стільницю борошном і викладаємо на неї тісто. Розділяємо його на чотири частини.
- Руками, без допомоги качалки, розтягуємо кожну частину тіста й формуємо округлі лангоші. Серединку трішки приминаємо пальцями.
- Коли температура олії сягне 180 градусів – можна смажити лангоші. Обсмажуємо їх з обох сторін у фритюрі й викладаємо на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.
- Змішуємо сметану та пропущений крізь прес часник. Готові коржики змащуємо цим соусом. Рясно посипаємо їх тертим сиром і меленою паприкою.
Страва виходить неймовірно смачною. Також ми розповідали, як приготувати смачний яблучний рулет.