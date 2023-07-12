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Рецепт найсмачніших лангошів: закарпатська страва, що нагодує всю сім’ю

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ідеальний варіант для смачного перекусу
Ідеальний варіант для смачного перекусу. Фото РБК-Украина

Гарний швидкий сніданок на всю сім’ю

Ми розповідали, як приготувати традиційну ріплянку. Лангош — ще одна автентична закарпатська страва.

Це коржик із дріжджового тіста, який смажиться в олії. Подають його найчастіше з часниковим соусом, сметаною, сиром або ж з усіма цими інгредієнтами разом. Рецептом поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

  • 250 грамів пшеничного борошна;
  • 150 грамів картопляного пюре;
  • 6 грамів свіжих дріжджів;
  • 100 грамів молока;
  • ½ чайної ложки цукру;
  • 2 зубчики часнику;
  • 4 ложки сметани;
  • 200 грамів твердого сиру;
  • сіль;
  • мелена паприка;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Для тіста з'єднуємо тепле молоко, дріжджі, цукор та сіль. Додаємо до суміші картопляне пюре й усе перемішуємо.
  2. Невеликими порціями додаємо до суміші борошно, замішуючи тісто. Воно вийде трішки липким та м'яким.
  3. Перекладаємо тісто до миски, накриваємо харчовою плівкою й відправляємо в тепле місце на 1 – 2 години. Коли тісто відпочине, розігріваємо олію для смаження лангошів.
  4. Щедро посипаємо стільницю борошном і викладаємо на неї тісто. Розділяємо його на чотири частини.
  5. Руками, без допомоги качалки, розтягуємо кожну частину тіста й формуємо округлі лангоші. Серединку трішки приминаємо пальцями.
  6. Коли температура олії сягне 180 градусів – можна смажити лангоші. Обсмажуємо їх з обох сторін у фритюрі й викладаємо на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.
  7. Змішуємо сметану та пропущений крізь прес часник. Готові коржики змащуємо цим соусом. Рясно посипаємо їх тертим сиром і меленою паприкою.

Страва виходить неймовірно смачною. Також ми розповідали, як приготувати смачний яблучний рулет.

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#Рецепт #Випічка #Тісто