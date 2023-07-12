Рецепт найсмачніших лангошів: закарпатська страва, що нагодує всю сім’ю

Гарний швидкий сніданок на всю сім’ю

Ми розповідали, як приготувати традиційну ріплянку. Лангош — ще одна автентична закарпатська страва.

Це коржик із дріжджового тіста, який смажиться в олії. Подають його найчастіше з часниковим соусом, сметаною, сиром або ж з усіма цими інгредієнтами разом. Рецептом поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

250 грамів пшеничного борошна;

150 грамів картопляного пюре;

6 грамів свіжих дріжджів;

100 грамів молока;

½ чайної ложки цукру;

2 зубчики часнику;

4 ложки сметани;

200 грамів твердого сиру;

сіль;

мелена паприка;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Для тіста з'єднуємо тепле молоко, дріжджі, цукор та сіль. Додаємо до суміші картопляне пюре й усе перемішуємо. Невеликими порціями додаємо до суміші борошно, замішуючи тісто. Воно вийде трішки липким та м'яким. Перекладаємо тісто до миски, накриваємо харчовою плівкою й відправляємо в тепле місце на 1 – 2 години. Коли тісто відпочине, розігріваємо олію для смаження лангошів. Щедро посипаємо стільницю борошном і викладаємо на неї тісто. Розділяємо його на чотири частини. Руками, без допомоги качалки, розтягуємо кожну частину тіста й формуємо округлі лангоші. Серединку трішки приминаємо пальцями. Коли температура олії сягне 180 градусів – можна смажити лангоші. Обсмажуємо їх з обох сторін у фритюрі й викладаємо на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Змішуємо сметану та пропущений крізь прес часник. Готові коржики змащуємо цим соусом. Рясно посипаємо їх тертим сиром і меленою паприкою.

Страва виходить неймовірно смачною. Також ми розповідали, як приготувати смачний яблучний рулет.