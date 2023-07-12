Старовинний український рецепт випічки до чаю: готуємо солодкі мандрики з сиром та вишнями
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Саме цією насолодою закінчувався літній Петрів піст
Сьогодні, 12 липня, християни східного обряду відзначають День Петра та Павла, який є закінченням Петрового посту. За давніми українськими звичаями це свято слід відзначати незвичайною випічкою — мандриками.
У цих давніх міні-пирогів багато варіантів приготування. Це можуть бути пісочні коржики або пишні печені булочки або смажені пишки з сирного тіста. Мандрики можуть бути з відкритою начинкою або закритими, начиняють їх сиром, фруктами, варенням, маком, капустою, м’ясом. Shuba пропонує приготувати мандрики з сиром та вишнями у тісті, замішаному на сметані та соді. Страва вийде м’якою та ніжною, але тільки у випадку, якщо ви дістанете заздалегідь вершкове масло, сметану, сир та яйця з холодильника – вони повинні бути однакової кімнатної температури.
Як приготувати солодкі мандрики з сиром та вишнями
Інгредієнти на 4 порції:
- масло вершкове — 60 г;
- борошно — 320 г;
- сода харчова — 1/4 ч. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сметана — 150 г;
- яйця курячі — 1 шт.
Для начинки:
- сир кисломолочний — 200 г;
- цукор — 3 ст. л.;
- яйця курячі — 1 шт.;
- вишня — 100 г;
- крохмаль — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло покладіть в миску і залиште при кімнатній температурі. З вишень вийміть кісточки та залиште ягоди в друшляку, щоб стікав сік.
- Коли масло стане м’яким, просійте на нього суміш борошна з содою та розпушувачем, додайте сіль, цукор. Розітріть суміш у крихти. Додайте в масу сметану по столовій ложці, яйце і замісіть м’яке тісто, що не липне до рук.
- Розділіть яйце на жовток та білок. У білок влийте трохи води та розмішайте.
- Сир перетріть через сито або побийте блендером. Столову ложку цукру розітріть із жовтком і змішайте з сиром. Решту цукру змішайте з крохмалем і вишнями.
- Розкотіть тонко тісто, виріжте склянкою кружечки, перенесіть частину на лист з пергаментом. Викладіть на середину кружечків сир, вдавіть у нього вишні. Змастіть край кружечків білком. Накрийте начинку рештою кружечками та обережно притисніть краю вилкою, щоб вони злиплися. Змастіть мандрики білком, що залишився, проколіть зверху, щоб виходила пара.
- Випікайте мандрики в розігрітій духовці при температурі 180-200°С до готовності.
Подавайте мандрики з освіжаючим квасом або з міцним чаєм з ромом. Смачного!