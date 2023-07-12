Старовинний український рецепт випічки до чаю: готуємо солодкі мандрики з сиром та вишнями

Саме цією насолодою закінчувався літній Петрів піст

Сьогодні, 12 липня, християни східного обряду відзначають День Петра та Павла, який є закінченням Петрового посту. За давніми українськими звичаями це свято слід відзначати незвичайною випічкою — мандриками.

У цих давніх міні-пирогів багато варіантів приготування. Це можуть бути пісочні коржики або пишні печені булочки або смажені пишки з сирного тіста. Мандрики можуть бути з відкритою начинкою або закритими, начиняють їх сиром, фруктами, варенням, маком, капустою, м’ясом. Shuba пропонує приготувати мандрики з сиром та вишнями у тісті, замішаному на сметані та соді. Страва вийде м’якою та ніжною, але тільки у випадку, якщо ви дістанете заздалегідь вершкове масло, сметану, сир та яйця з холодильника – вони повинні бути однакової кімнатної температури.

Як приготувати солодкі мандрики з сиром та вишнями

Інгредієнти на 4 порції:

масло вершкове — 60 г;

борошно — 320 г;

сода харчова — 1/4 ч. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

сметана — 150 г;

яйця курячі — 1 шт.

Для начинки:

сир кисломолочний — 200 г;

цукор — 3 ст. л.;

яйця курячі — 1 шт.;

вишня — 100 г;

крохмаль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Вершкове масло покладіть в миску і залиште при кімнатній температурі. З вишень вийміть кісточки та залиште ягоди в друшляку, щоб стікав сік. Коли масло стане м’яким, просійте на нього суміш борошна з содою та розпушувачем, додайте сіль, цукор. Розітріть суміш у крихти. Додайте в масу сметану по столовій ложці, яйце і замісіть м’яке тісто, що не липне до рук. Розділіть яйце на жовток та білок. У білок влийте трохи води та розмішайте. Сир перетріть через сито або побийте блендером. Столову ложку цукру розітріть із жовтком і змішайте з сиром. Решту цукру змішайте з крохмалем і вишнями. Розкотіть тонко тісто, виріжте склянкою кружечки, перенесіть частину на лист з пергаментом. Викладіть на середину кружечків сир, вдавіть у нього вишні. Змастіть край кружечків білком. Накрийте начинку рештою кружечками та обережно притисніть краю вилкою, щоб вони злиплися. Змастіть мандрики білком, що залишився, проколіть зверху, щоб виходила пара. Випікайте мандрики в розігрітій духовці при температурі 180-200°С до готовності.

Подавайте мандрики з освіжаючим квасом або з міцним чаєм з ромом. Смачного!