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Старовинний український рецепт випічки до чаю: готуємо солодкі мандрики з сиром та вишнями

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смакота за українським рецептом — мандрики
Смакота за українським рецептом — мандрики. Фото shuba.life

Саме цією насолодою закінчувався літній Петрів піст

Сьогодні, 12 липня, християни східного обряду відзначають День Петра та Павла, який є закінченням Петрового посту. За давніми українськими звичаями це свято слід відзначати незвичайною випічкою — мандриками.

У цих давніх міні-пирогів багато варіантів приготування. Це можуть бути пісочні коржики або пишні печені булочки або смажені пишки з сирного тіста. Мандрики можуть бути з відкритою начинкою або закритими, начиняють їх сиром, фруктами, варенням, маком, капустою, м’ясом. Shuba пропонує приготувати мандрики з сиром та вишнями у тісті, замішаному на сметані та соді. Страва вийде м’якою та ніжною, але тільки у випадку, якщо ви дістанете заздалегідь вершкове масло, сметану, сир та яйця з холодильника – вони повинні бути однакової кімнатної температури.

Як приготувати солодкі мандрики з сиром та вишнями

Інгредієнти на 4 порції:

  • масло вершкове — 60 г;
  • борошно — 320 г;
  • сода харчова — 1/4 ч. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сметана — 150 г;
  • яйця курячі — 1 шт.

Для начинки:

  • сир кисломолочний — 200 г;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • вишня — 100 г;
  • крохмаль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Вершкове масло покладіть в миску і залиште при кімнатній температурі. З вишень вийміть кісточки та залиште ягоди в друшляку, щоб стікав сік.
  2. Коли масло стане м’яким, просійте на нього суміш борошна з содою та розпушувачем, додайте сіль, цукор. Розітріть суміш у крихти. Додайте в масу сметану по столовій ложці, яйце і замісіть м’яке тісто, що не липне до рук.
  3. Розділіть яйце на жовток та білок. У білок влийте трохи води та розмішайте.
  4. Сир перетріть через сито або побийте блендером. Столову ложку цукру розітріть із жовтком і змішайте з сиром. Решту цукру змішайте з крохмалем і вишнями.
  5. Розкотіть тонко тісто, виріжте склянкою кружечки, перенесіть частину на лист з пергаментом. Викладіть на середину кружечків сир, вдавіть у нього вишні. Змастіть край кружечків білком. Накрийте начинку рештою кружечками та обережно притисніть краю вилкою, щоб вони злиплися. Змастіть мандрики білком, що залишився, проколіть зверху, щоб виходила пара.
  6. Випікайте мандрики в розігрітій духовці при температурі 180-200°С до готовності.

Подавайте мандрики з освіжаючим квасом або з міцним чаєм з ромом. Смачного!

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