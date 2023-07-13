Ліниві хачапурі по-українськи: рецепт оладок із сирною начинкою
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Страва настільки цікаво готувати, що діти із задоволенням вам допоможуть!
Навряд чи існує людина, яка не пробувала хачапурі по-аджарськи. Ця популярна грузинська страва завоювала серця багатьох на планеті.
Однак готувати його не так просто: потрібно возитися з тестом, включати духовку. Чи можливо його приготувати простіше? Так — рецепт Shuba пропонує приготувати оладки із сирною начинкою. Вони настільки на смак будуть схожі з коханим хачапурі, що ви не відрізните ні з першого укусу, ні з другого. Спробуйте — і ви станете шанувальником таких оладок.
Як приготувати оладки з сирною начинкою
Інгредієнти на 6 порцій
Для тіста:
- кефір — 150 мл;
- сир кисломолочний — 200 г;
- борошно пшеничне — 150 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- сіль — 0.5 ч. л.;
- сода харчова — 0.5 ч. л.
Для начинки:
- твердий тертий сир – 120 г;
- сметана 20% — 3 ст. л.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- кріп, пучок — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Для начинки помийте кріп, обсушіть на рушнику та подрібніть.
- На тертці натріть сир і додайте пропущений через прес часник. У сирну масу додайте кріп, сметану та змішайте до однорідності.
- Сформуйте спочатку невеликі кульки, а потім приплюсніть їх, наче маленькі оладки. Викладіть на дошку і поки що відкладіть.
- Для тіста в мисці змішайте сир і яйця, додайте сіль і пюрируйте масу занурювальним блендером. У масу додайте теплий або кімнатної температури кефір і борошно з содою, все перемішайте до однорідності.
- Сковороду добре розігрійте на вогні та налийте олію так, щоб вона покрила дно.
- Викладіть столовою ложкою тісто досить далеко один від одного, оскільки оладки збільшуються у розмірі.
- Відразу ж на кожну оладку, трохи втискаючи, покладіть підготовлені сирні кульки.
- Зверху налийте небагато тіста, щоб закрити начинку. Смажте оладки по 1-2 хвилини з кожного боку. Викладайте готові оладки з начинкою на паперовий рушник.
Подавайте теплими з улюбленим соусом. Смачного!