Ліниві хачапурі по-українськи: рецепт оладок із сирною начинкою

Страва настільки цікаво готувати, що діти із задоволенням вам допоможуть!

Навряд чи існує людина, яка не пробувала хачапурі по-аджарськи. Ця популярна грузинська страва завоювала серця багатьох на планеті.

Однак готувати його не так просто: потрібно возитися з тестом, включати духовку. Чи можливо його приготувати простіше? Так — рецепт Shuba пропонує приготувати оладки із сирною начинкою. Вони настільки на смак будуть схожі з коханим хачапурі, що ви не відрізните ні з першого укусу, ні з другого. Спробуйте — і ви станете шанувальником таких оладок.

Як приготувати оладки з сирною начинкою

Інгредієнти на 6 порцій

Для тіста:

кефір — 150 мл;

сир кисломолочний — 200 г;

борошно пшеничне — 150 г;

яйця курячі — 2 шт.;

сіль — 0.5 ч. л.;

сода харчова — 0.5 ч. л.

Для начинки:

твердий тертий сир – 120 г;

сметана 20% — 3 ст. л.;

часник, зубчики — 2 шт.;

кріп, пучок — 1 шт.

Спосіб приготування:

Для начинки помийте кріп, обсушіть на рушнику та подрібніть. На тертці натріть сир і додайте пропущений через прес часник. У сирну масу додайте кріп, сметану та змішайте до однорідності. Сформуйте спочатку невеликі кульки, а потім приплюсніть їх, наче маленькі оладки. Викладіть на дошку і поки що відкладіть. Для тіста в мисці змішайте сир і яйця, додайте сіль і пюрируйте масу занурювальним блендером. У масу додайте теплий або кімнатної температури кефір і борошно з содою, все перемішайте до однорідності. Сковороду добре розігрійте на вогні та налийте олію так, щоб вона покрила дно. Викладіть столовою ложкою тісто досить далеко один від одного, оскільки оладки збільшуються у розмірі. Відразу ж на кожну оладку, трохи втискаючи, покладіть підготовлені сирні кульки. Зверху налийте небагато тіста, щоб закрити начинку. Смажте оладки по 1-2 хвилини з кожного боку. Викладайте готові оладки з начинкою на паперовий рушник.

Подавайте теплими з улюбленим соусом. Смачного!