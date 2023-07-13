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Ліниві хачапурі по-українськи: рецепт оладок із сирною начинкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Оладки з сирною начинкою швидко готуються, а з’їдаються ще швидше
Оладки з сирною начинкою швидко готуються, а з’їдаються ще швидше. Фото shuba.life

Страва настільки цікаво готувати, що діти із задоволенням вам допоможуть!

Навряд чи існує людина, яка не пробувала хачапурі по-аджарськи. Ця популярна грузинська страва завоювала серця багатьох на планеті.

Однак готувати його не так просто: потрібно возитися з тестом, включати духовку. Чи можливо його приготувати простіше? Так — рецепт Shuba пропонує приготувати оладки із сирною начинкою. Вони настільки на смак будуть схожі з коханим хачапурі, що ви не відрізните ні з першого укусу, ні з другого. Спробуйте — і ви станете шанувальником таких оладок.

Як приготувати оладки з сирною начинкою

Інгредієнти на 6 порцій

Для тіста:

  • кефір — 150 мл;
  • сир кисломолочний — 200 г;
  • борошно пшеничне — 150 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • сіль — 0.5 ч. л.;
  • сода харчова — 0.5 ч. л.

Для начинки:

  • твердий тертий сир – 120 г;
  • сметана 20% — 3 ст. л.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • кріп, пучок — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Для начинки помийте кріп, обсушіть на рушнику та подрібніть.
  2. На тертці натріть сир і додайте пропущений через прес часник. У сирну масу додайте кріп, сметану та змішайте до однорідності.
  3. Сформуйте спочатку невеликі кульки, а потім приплюсніть їх, наче маленькі оладки. Викладіть на дошку і поки що відкладіть.
  4. Для тіста в мисці змішайте сир і яйця, додайте сіль і пюрируйте масу занурювальним блендером. У масу додайте теплий або кімнатної температури кефір і борошно з содою, все перемішайте до однорідності.
  5. Сковороду добре розігрійте на вогні та налийте олію так, щоб вона покрила дно.
  6. Викладіть столовою ложкою тісто досить далеко один від одного, оскільки оладки збільшуються у розмірі.
  7. Відразу ж на кожну оладку, трохи втискаючи, покладіть підготовлені сирні кульки.
  8. Зверху налийте небагато тіста, щоб закрити начинку. Смажте оладки по 1-2 хвилини з кожного боку. Викладайте готові оладки з начинкою на паперовий рушник.

Подавайте теплими з улюбленим соусом. Смачного!

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#Рецепт #Сніданок #Оладки #Готуємо вдома