Просто покладіть йогурт на ніч у морозилку: найпростіший рецепт морозива

Щоразу – нові смаки!

Влітку морозиво може замінити будь-який десерт. Приготувати таку смакоту можна легко і просто вдома, використовуючи звичайні інгредієнти.

Наприклад, сьогодні ми приготуємо морозиво з йогурту за рецептом Uaportal. Для такої смакоти вам необхідно купити улюблений йогурт і залишити його з паличкою в морозильнику на ніч. Наступного дня ви отримаєте свіже та смачне морозиво. Заінтриговані? Тоді пробуємо.

Як приготувати морозиво з магазинного йогурту

Для початку виберіть улюблений йогурт. Це може бути продукт із будь-якими смаками, які вам подобаються: наприклад, фруктовий йогурт або йогурт зі шматочками шоколаду.

Зніміть кришку з йогурту і вставте паличку. Якщо в йогурті немає палички, використовуйте звичайні палички для морозива (їх можна купити в супермаркеті).

Покладіть йогурт із паличкою у морозильну камеру морозильної камери. Тут важливо, щоб йогурт стояв вертикально та паличка була на достатній глибині в масі. Залишіть у морозильній камері на ніч або на 6-8 годин – йогурт повинен замерзнути.

Після цього часу дістаньте йогурт. Використовуйте дерев’яну паличку, щоб дістати морозиво з контейнера.

За бажанням прикрасьте десерт. Ви можете додати свіжі фрукти, шматочки шоколаду, горіхи або згущене молоко. Експериментуйте зі смаками йогурту та шукайте коханого!